/VIDEO/ Crno i bijelo: Događaji koji su obilježili ovaj četvrtak

U večerašnjem izdanju Dnevnika RTV slon, Crno i bijelo donosimo pregled najvažnijih događaja koji su obilježili četvrtak, 9. juli.

Kompletno izdanje Dnevnika pogledajte u videu:

U fokusu Dnevnika bio je drugi dan Marša mira, tokom kojeg su učesnici prešli najzahtjevniju etapu preko planine Udrč, na putu prema Potočarima. Donosimo i informacije o ispraćaju tabuta s posmrtnim ostacima 10 žrtava genocida u Srebrenici, koje će 11. jula biti ukopane na kolektivnoj dženazi u Memorijalnom centru Srebrenica, Potočari.

U Tuzli je najavljena jedanaesta mirna šetnja „8372 za Srebrenicu“, a u okviru obilježavanja godišnjice genocida promovisana je i publikacija „Svjedoci genocida“, koja sadrži svjedočenja osoba koje su preživjele genocid u Srebrenici.

U Dnevniku govorimo i o početku isplate invalidnina u Federaciji BiH za juni, isplati socijalnih naknada u Tuzlanskom kantonu, nabavci novih minibusa za javni prevoz u Tuzli, kao i o ugovorima za sufinansiranje kulturnih i sportskih manifestacija.

Među temama su i kazne koje je Centralna izborna komisija BiH izrekla političkim strankama zbog preuranjene izborne kampanje, najava mogućeg dolaska Starlink interneta u BiH, te odluka Evropske komisije o fleksibilnijoj primjeni EES sistema na granicama u slučaju velikih gužvi.

U sportskom dijelu donosimo najavu četvrtfinalne utakmice Svjetskog prvenstva između Francuske i Maroka, kao i pobjedu mlade rukometne reprezentacije BiH na startu Evropskog prvenstva za igrače do 20 godina.