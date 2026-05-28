/VIDEO/ Crno i bijelo: Događaji koji su obilježili 28. maj

Crno i bijelo: Događaji koji su obilježili 28. maj

Novi Zakon o radu FBiH trebao bi preciznije urediti prava radnika, posebno naknade, ugovore o radu, probni i sezonski rad, prava roditelja i zaštitu radnika na digitalnim platformama.

Od jučer su na snazi strožije kazne za obijesnu vožnju u BiH, koje mogu dostići 5.000 KM, uz zabranu upravljanja vozilom i kaznene bodove.

Gradsko vijeće Tuzla razmatralo je izvršenje budžeta za prvi kvartal ove godine, uz ocjenu da se budžet od oko 100 miliona KM realizuje prema planu.

Tuzlanski ugostitelji tokom velikih sportskih događaja moći će, uz posebno odobrenje, raditi do šest sati ujutro.

Univerzitet u Tuzli organizuje 31. Ljetni univerzitet, koji će tokom juna donijeti više od 20 akademskih, kulturnih i sportskih događaja.

Zmajevi sutra na Koševu igraju prijateljsku utakmicu protiv Sjeverne Makedonije, jednu od posljednjih provjera pred odlazak na Svjetsko prvenstvo.

Fudbaleri Slobode u subotu gostuju kod Viteza u pretposljednjem kolu Prve lige Federacije BiH.