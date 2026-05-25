Dnevnik TV Slon – 25.05.2026.g.

Trideset i jednu godinu nakon jednog od najtežih dana u historiji Tuzle, bol porodica žrtava ne jenjava. Svaka godišnjica za njih znači povratak na mjesto gdje su ukopali najmilije, ali i ponovno suočavanje s prazninom koja ne prolazi. I danas, uprkos vremenu koje je prošlo, ostaju pitanja, sjećanja i tiha borba da se imena stradalih ne zaborave, a njihova priča ostane opomena budućim generacijama.

I brojne delegacije, porodice stradalih i građani odali su počast ubijenoj tuzlanskoj mladosti na Kapiji, mjestu gdje je ugašen 71 mladi život, uz poruke sjećanja, odgovornosti i trajne obaveze da se njeguje kultura pamćenja.

Danas je na području Tuzlanskog kantona Dan žalosti, u znak sjećanja na stradanje civila 25. maja 1995. godine na tuzlanskoj Kapiji, kao i na sve civilne žrtve rata u Tuzli i Bosni i Hercegovini. Vlada Tuzlanskog kantona je 2016. godine proglasila 25. maj Danom žalosti na području kantona. U skladu s tom odlukom, organi i institucije obavezni su da zastave istaknu na pola koplja, odnosno jarbola. Medijske kuće, organizatori manifestacija, ugostiteljski objekti, udruženja i organizacije dužni su svoje programske i druge sadržaje prilagoditi Danu žalosti.

I 31 godinu od zločina na Kapiji u kojem je ubijena tuzlanska mladost, porodice ubijenih i dalje čekaju potpuno izvršenje pravde. Jedini osuđeni za granatiranje Tuzle, Novak Đukić, ni danas ne izdržava pravosnažnu kaznu zatvora.

U 20:55 na Kapiji u Tuzli bit će oglašene sirene u znak sjećanja na trenutak tragedije, kao simbol pijeteta i trajnog sjećanja na nevine žrtve koje su živote izgubile te kobne noći 1995. Godine na tuzlanskoj Kapiji. Granata ispaljena s položaja Vojske Republike Srpske sa planine Ozren 25. maja 1995. godine usmrtila je 71 mladu osobu, dok je više od 150 osoba ranjeno. Prosječna dob ubijenih bila je 23 godine.

Uhapšen je policijski službenik Uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona zbog sumnje da je počinio krivično djelo zloupotreba položaja ili ovlaštenja. Kako je saopćeno iz Uprave policije MUP-a TK, uhapsili su ga lišili istražitelji Sektora kriminalističke policije, po nalogu postupajućeg tužioca Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona. U toku su i pretresi prostorija, koji se provode po naredbi Općinskog suda u Tuzli. Nakon kriminalističke obrade, uhapšeni policijski službenik bit će predat u dalju nadležnost Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona.

Kantonalni sud u Tuzli, u prvostepenom krivičnom postupku protiv Salima Kovačevića, donio je nepravosnažnu presudu kojom je optuženi proglašen krivim zbog krivičnog djela Prouzrokovanje smrti iz nehata, te mu izrečena kaznu zatvora u trajanju od jedne godine. Optuženi je proglašen krivim jer je 11. januara 2025. godine, oko 2 sata iza ponoći, nakon verbalnog sukoba sa S.S. u jednom ugostiteljskom objektu u Gračanici. Optuženom se u izrečenu kaznu zatvora uračunava vrijeme provedeno u pritvoru, a Sud je obavezao optuženog da na ime naknade nematerijalne štete zbog duševnih bolova uslijed smrti bliskog srodnika, za četiri člana porodice oštećenog, isplati novčane iznose od po 30.000,00 KM.

Mladi iz Inicijative mladih za ljudska prava Srbije odali su počast nevino stradalim civilima na tuzlanskoj Kapiji, povodom obilježavanja 31. godišnjice zločina. Iz Inicijative su poručili da mlade generacije imaju odgovornost čuvati sjećanje na žrtve i graditi društvo zasnovano na dijalogu, razumijevanju i miru.

Povodom nastupajućeg Kurban-bajrama, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike podsjetilo je poslodavce u Federaciji BiH na zakonsku obavezu omogućavanja radnicima korištenja prava na odsustvo zbog obilježavanja vjerskih blagdana.

Nogometni savez Bosne i Hercegovine danas je predstavio nove dresove Zmajeva, u kojima će fudbalska reprezentacija BiH nastupiti na predstojećem Svjetskom prvenstvu. Nova oprema donosi spoj tradicionalnih motiva i modernog sportskog dizajna.

Zamjenik ministra finansija i trezora Bosne i Hercegovine Muhamed Hasanović potpisao je instrukciju kojom se osigurava 24 miliona KM za provođenje Općih izbora 2026. godine. Ovim je, kako je saopćeno iz njegovog kabineta, zaokružen proces finansiranja izbora, nakon što su ranije osigurana sredstva za uvođenje novih izbornih tehnologija u iznosu od 112 miliona KM. Hasanović je naveo da je preuzeo odgovornost kako bi se omogućilo nesmetano održavanje izbora i spriječile eventualne blokade u Ministarstvu finansija i trezora BiH. Istakao je da izborni proces ne smije zavisiti od političkih opstrukcija, te da građanima mora biti omogućeno ostvarivanje biračkog prava. Prema saopćenju, dodatnih 24 miliona KM namijenjeno je Centralnoj izbornoj komisiji BiH za organizaciju i provođenje Općih izbora 2026. godine.

Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske okončali su raspravu o Prijedlogu deklaracije o zatvaranju Kancelarije visokog predstavnika u BiH, koji je predložio predsjednik NSRS Nenad Stevandić. Predloženim dokumentom traži se zatvaranje OHR-a u BiH, a kao mo