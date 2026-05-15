Dnevnik TV Slon: 15.05.2026.

Prošle su 34 godine od kako je Tuzla odbranjena od napada paravojske takozvane Srpske Republike i novoosnovane Vojske Jugoslavije. Kao i svakog 15. maja tako je i ove godine u Tuzli obilježen Dan odbrane, dan kada se podsjeća na jedan od najznačajnijih datuma u novijoj historiji naše zemlje.

Na lokalitetu Paša Bunar u Tuzli 16. maja 1992. godine osnovana je Prva tuzlanska brigada, prva formacijska brigada tek rođene Armije Republike Bosne i Hercegovine. Formiranje brigade uslijedilo je svega nekoliko sati nakon bitke na Brčanskoj Malti, u kojoj su tuzlanski branitelji odbili napad Jugoslovenske narodne armije (JNA) i snaga tzv. Srpske republike BiH, u jednoj od ključnih odbrambenih operacija u ranim fazama rata. Prvim komandantom brigade imenovan je Ekrem Šehović, dok su među oficirima bili i Jusuf Šećerbegović, Safet Husanović, Mirsad Fidahić, Slavko Peričević, Hajrudin Kunosić i Ivica Topalović. Brigada je od samog početka odražavala multietničku strukturu stanovništva Tuzle i djelovala je na brojnim ratištima širom BiH – od Majevice, Brčkog, Gradačca, Teočaka i Olova, do Kladnja, Sarajeva, Ozrena i Vozuće. Kroz brigadu je tokom rata prošlo više od 6.000 boraca, od kojih je 240 poginulo, a oko 1.700 ih je ranjeno. Brigada je odlukom Vrhovne komande Armije RBiH proglašena “slavnom”, a njeni pripadnici i ove godine položili su cvijeće u znak sjećanja na svoje saborce.

Danas je u Brčkom održan 14. Međunarodni naučni skup posvećen utjecaju društvenih mreža na savremenog čovjeka. Skup u organizaciji Evropskog univerziteta Brčko distrikt okupio je naučnike i stručnjake iz više od dvadeset zemalja svijeta. Fokus konferencije bio je na ulozi društvenih mreža u obrazovanju, komunikaciji i svakodnevnom životu.

Ustavni sud BiH u 2025. godini imao je 13.625 neriješenih predmeta, rečeno je na konferenciji za novinare u Sarajevu. Tokom prošle godine Sud je zaprimio 5.671 predmet, dok je riješeno 2.503. Kao jedan od glavnih problema navedeno je to što Ustavni sud BiH radi u nepotpunom sastavu. Predsjednik Ustavnog suda BiH Mirsad Ćeman pozvao je nadležne da izaberu nedostajuće sudije i ne dovode u pitanje legitimitet ove institucije. Na konferenciji je rečeno i da Ustavni sud BiH ne može nuditi model rješenja državne imovine, te da pitanje vojnih stanova treba riješiti Parlament.

Hrvatski sabor usvojio je Zakon o strancima kojim se otvara mogućnost uvođenja posebnih viza za profesionalne vozače iz zemalja regiona, uključujući i vozače iz Bosne i Hercegovine. Iz Ministarstva komunikacija i prometa BiH saopćeno je da bi novo zakonsko rješenje moglo pomoći u rješavanju problema ograničenog boravka profesionalnih vozača u šengenskoj zoni. Ministar komunikacija i prometa BiH Edin Forto izjavio je da profesionalni vozači ne putuju turistički, nego obavljaju posao od kojeg zavisi transport robe i funkcionisanje lanaca snabdijevanja u Evropi. Iz Ministarstva navode da su prethodnih mjeseci vođeni razgovori s domaćim prijevoznicima i institucijama, kao i sastanci s nadležnim ministarstvima Hrvatske, kako bi se pronašlo rješenje za vozače iz BiH.

Svjetsko prvenstvo ovog ljeta igra se u Meksiku, Kanadi i Sjedinjenim Američkim Državama, od 11. juna do 19. jula. Među zemljama za koje su potvrđena TV prava nalazi se i Bosna i Hercegovina.

Udruženje „Porodice 3+“ uputilo je otvoreno pismo predstavnicima vlasti u Tuzlanskom kantonu, tražeći konkretnu sistemsku podršku porodicama s troje ili više djece.Pismo je upućeno Vladi Tuzlanskog kantona, Skupštini TK, resornim ministarstvima, kao i svim gradovima i općinama na području kantona.

Opasne sintetičke droge iz grupe nitazena sve su dostupnije putem interneta, a stručnjaci upozoravaju da i najmanje količine mogu imati smrtonosne posljedice.

Crveni križ Tuzlanskog kantona povodom Nedjelje Crvenog križa, organizovao je svečani prijem kojem su prisustvovali predstavnici kantonalnih institucija, Društva Crvenog križa BiH, Švicarskog Crvenog križa u BiH, partneri, donatori, volonteri i članovi organizacije. Tokom prijema ukazano je na značaj humanitarnog rada, volonterizma i solidarnosti, a najistaknutijim partnerima i donatorima uručene su zahvalnice. Na svečanosti je posebno istaknuto i nedavno proglašenje Crvenog križa TK organizacijom od posebnog interesa za Tuzlanski kanton.

Doktori u Tuzlanskom kantonu od ponedjeljka, 18. maja 2026. godine, stupaju u generalni štrajk u javnim zdravstvenim ustanovama u kojima su ispunjeni zakonski uslovi, saopćeno je iz Strukovnog sindikata doktora medicine i stomatologije TK. Iz Sindikata navode da su korigovani koeficijenti stručnosti za druge kategorije, ali ne i za ljekare specijaliste i subspecijaliste. Upozoravaju i na odlazak stručnog kadra, te pitaju ko će educirati mlade ljekare nakon što je UKC Tuzla raspisao 59 novih specijalizacija. Tokom štrajka, kako je saopćeno, bit će zbrinjavani hitni slučajevi i pacijenti čiji su životi ugroženi. Sindikat je ponovo pozvao Vladu TK na hitan dijalog.

Vlada Tuzlanskog kantona uputila je u proceduru Protokol o postupanju i međusobnom dogovaranju sa Strukovnim sindikatom doktora medicine i stomatologije TK. Dokumentom se uređuje nastavak razgovora o zahtjevima Sindikata, uz uvažavanje finansijskih pokazatelja, važećih propisa i potrebe očuvanja stabilnosti zdravstvenog sistema. Poseban akcenat bit će na analizi poslovanja Zavoda zdravstvenog osiguranja TK za prvih šest mjeseci 2026. godine, p