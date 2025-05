Treći maj i lokalni mediji još su jedan podsjetnik da bez slobodnih i odgovornih lokalnih medija nema ni slobodnog društva. Evo zašto je to važno.

Treći maj: podsjetnik da bez slobode medija nema slobodnog društva

Treći maj nije samo još jedan datum na kalendaru. To je dan kada se širom svijeta podsjećamo koliko je sloboda medija važna za zdravo društvo. I to ne neka apstraktna sloboda u vrhu svjetskih institucija, nego ona svakodnevna, koja se rađa u redakcijama, na terenu, u tišini montažnih soba, u upornim pitanjima novinara koji ne odustaju ni kad se vrata zatvore.

U vremenu kada informacije putuju brže nego ikad, istina postaje sve dragocjenija. A posao novinara sve složeniji. Jer nije dovoljno samo prenijeti vijest; važno je razumjeti kontekst, postaviti prava pitanja i ostati dosljedan onome što publika najviše cijeni: istini.

Opasna godina za novinarstvo. I za javnost

Prošla godina bila je najpogubnija za medijske radnike u svijetu. Ubijeni (kako javlja Al Jazeera Balkans Američki think tank u izvještaju objavljenom 1. aprila navodi da su izraelske snage u Gazi ubile 232 novinara od 7. oktobra 2023. do početka aprila 2025. godine. U Gazi je ubijeno više novinara nego u oba svjetska rata, Vijetnamskom ratu, ratovima u Jugoslaviji i američkom ratu u Afganistanu zajedno. op.a), napadnuti, ušutkani.

S jedne strane svjetski konflikti, s druge prijetnje u digitalnom prostoru. Govor mržnje, dezinformacije, lažne vijesti i sve sofisticiranije zloupotrebe tehnologije, uključujući i vještačku inteligenciju, svakodnevno testiraju granice onoga što novinarstvo danas znači.

Ali i u takvom okruženju, povjerenje postoji. Više od 60% građana Evropske unije smatra da su mali i lokalni mediji najpouzdaniji izvor informacija. Možda zato što nisu udaljeni. Zato što znaju kako miriše jutro u njihovoj mahali. Zato što im ne treba navigacija da pronađu lokalnu školu, ambulantu ili pijacu. Zato što, u svijetu velikih priča, upravo ti mali mediji čuvaju one najvažnije, o ljudima.

Kad svi postanemo mediji ko je odgovoran za istinu?

U digitalnom dobu granice između onih koji kreiraju informacije i onih koji ih konzumiraju gotovo da su nestale. Danas svako s telefonom u ruci može emitovati video, širiti vijesti ili iznijeti mišljenje pred hiljadama ljudi. I to jeste demokratski pomak. Ali i opasnost.

Jer kad svi postanemo “mediji”, lako zaboravimo da informisanje nije isto što i oglašavanje mišljenja. Da činjenice i uvjerenja nisu ista stvar. Da sloboda govora ne znači i slobodu od odgovornosti.

Sve češće, viralni sadržaji kreiraju stvarnost brže nego što novinari stignu da je provjere. Algoritmi nagrađuju brzinu, emociju i konflikt, dok su kontekst, tačnost i odgovornost sve više u deficitu. U takvom okruženju, teorije zavjere nalaze plodno tlo, jer su jednostavne, dramatične i lako dijeljive. A one prave informacije? Često zahtijevaju vrijeme, trud i povjerenje.

Zato su profesionalni, nezavisni mediji (sa svim svojim pravilima, uredničkom odgovornošću i etičkim standardima) važniji nego ikad. Slobodni mediji nisu prepreka slobodnom internetu, već mu daju smisao. Oni su filter koji ne služi da uguši mišljenja, već da zaštiti istinu.

Novinarstvo između tehnologije, prijetnji i tišine

Zapadni Balkan: Između hrabrosti i preživljavanja

Mediji u zemljama Zapadnog Balkana funkcionišu u specifičnom političkom i ekonomskom okruženju gdje su sloboda izražavanja i nezavisnost često stavljene na ispit. Politički uticaji na uređivačku politiku nisu rijetkost, dok klijentelizam i netransparentno finansiranje mogu ograničiti prostor za kritičko izvještavanje. Novinari koji se bave istraživačkim radom često su izloženi SLAPP tužbama (strateškim tužbama usmjerenim na njihovo zastrašivanje i iscrpljivanje.)

U Bosni i Hercegovini dodatni izazov predstavlja neujednačeno zakonodavstvo i različiti institucionalni odgovori u entitetima. Pitanja kao što su medijska koncentracija, neuređeno tržište oglašavanja i sve manji broj oglašivača otežavaju finansijsku održivost lokalnih redakcija. Mnogi novinari rade bez ugovora, bez socijalne zaštite, često kao honorarci ili freelanceri, što dodatno utiče na njihovu sigurnost i slobodu izražavanja.

Umjetna inteligencija: pomoćnik ili prijetnja?

Upotreba vještačke inteligencije u medijima sve je rasprostranjenija, od automatskog generisanja vijesti do uređivanja sadržaja. S jedne strane, AI može pomoći u analizi podataka, pretrazi arhiva i efikasnijem radu. S druge, nosi ozbiljne rizike. Deepfake tehnologija, automatsko generisanje dezinformacija i manipulacija slikom i zvukom postaju sve dostupniji alati, ne samo stručnjacima, već i prosječnim korisnicima.

Kada publika počne sumnjati u autentičnost onoga što vidi i čuje, povjerenje u sve izvore se ruši. Profesionalni mediji tako ulaze u borbu ne samo za pažnju, već i za istinu, gdje je najteže razdvojiti šta je stvarno, a šta generisano. U tom kontekstu, etički standardi, transparentnost rada i dosljedna urednička odgovornost postaju ključni štit.

Sloboda medija uključuje i ravnopravnost glasova

Rodna ravnopravnost često ostaje nevidljiva tema u raspravama o slobodi medija, iako je njen značaj ogroman. Novinarke su sve češće mete online napada i prijetnji, posebno kada izvještavaju o političkim, feminističkim ili društveno osjetljivim temama. U medijima su žene često zastupljene na nižim pozicijama, dok su rukovodeće funkcije i dalje dominantno muška sfera.

Takođe, u sadržaju koji se plasira javnosti, teme koje se tiču žena nerijetko dobijaju manji prostor, ili su predstavljene kroz stereotipe. Sloboda medija mora uključivati i slobodu žena da se izraze, da vode redakcije, da oblikuju uredničke politike i da se njihovi glasovi čuju, ne kao izuzetak, već kao pravilo. Samo mediji koji njeguju različitost mogu biti zaista slobodni.

Prošlu godinu novinari će pamtiti kao jednu od najmračnijih. Ne samo po broju ubijenih kolega u ratnim zonama, već i po konstantnom pritisku u svakodnevnom radu: od uznemiravanja na internetu, prijetnji smrću, do institucionalne šutnje kada im je potrebna zaštita.

Uloga novinara u današnjem društvu sve češće se dovodi u pitanje, posebno kada svaka osoba s profilom na društvenoj mreži može „izvještavati“. Sloboda izražavanja je temelj demokratije, ali kad se sloboda miješa s neodgovornošću, otvara prostor za teorije zavjere, manipulaciju i opasne laži koje putuju brže nego ikad.

Lažne vijesti više nisu rubna pojava, one oblikuju izbore, kreiraju paniku i ruše povjerenje u institucije. U takvom okruženju, profesionalni novinari postaju ne samo medijski radnici, već i branioci javnog interesa. Ali bez sistema podrške i bez sigurnosti, ta misija postaje svakim danom teža.

U mnogim redakcijama, novinari su preopterećeni, potplaćeni i izloženi emocionalnom iscrpljivanju. Zvuči poznato? Jer jeste; samo što se kod medijskih radnika to često dešava daleko od očiju publike. Kada kamera ugasi crveno svjetlo, ostaju ljudi. Ljudi koji primaju prijetnje, rade za male honorare, pokrivaju proteste bez osiguranja, prate sudske procese, klimatske katastrofe, nasilje, tragedije. I onda se vraćaju kući, da nastave slušati kako je „novinarstvo propalo“.

Ali novinarstvo nije propalo, ono je ugroženo. I dalje postoji, zahvaljujući onima koji ga žive uprkos svemu.

Slon mediji: Tri decenije povjerenja, bliskosti i odgovornosti

Slon Mediji ove godine obilježava 30 godina postojanja. Krenuli smo s radiom, rasli s televizijom, dosegli nove publike kroz digitalne platforme, newslettere i video podcaste. Nismo uvijek znali kako će izgledati naredni korak, ali smo uvijek znali zašto ga pravimo: zbog vas. Zbog onih koji traže informacije kojima mogu vjerovati. Zbog onih koji žele medij koji ih ne gleda odozgo, nego izbliza. I zbog onih koji vjeruju da odgovorno novinarstvo još ima smisla.

RTV Slon je prošao kroz detaljan proces samoprocjene svojih uređivačkih praksi, koji je dizajniran da pomogne medijima da procijene svoju transparentnost, nezavisnost i profesionalnost. Rezultati ove samoprocjene objavljeni su online u obliku JTI izvještaja o transparentnosti, međunarodnog standarda novinarske izvrsnosti, uspostavljenog na inicijativu Reportera bez granica i razvijenog uz podršku partnera kao što je Ethical Journalism Network. Naša uređivačka politika javno je dostupna na web stranici RTV Slon, gdje svako može saznati više o vrijednostima koje nas vode. Ali, izvan svih standarda i izvještaja, najvažnije je ono što dobijamo od vas: vaša pažnja, povjerenje, sugestije, kritike i pohvale. Vi ste naša zajednica, a mediji bez zajednice su samo prazna forma.

Zašto lokalni mediji ne smiju nestati

Lokalni mediji su najbliži svakodnevici građana. Oni su prvi izvor informacija kada nestane struje, kada se otkaže koncert, kada se zatvori cesta. Prate lokalne izbore, govore o ljudima iz komšiluka, čuvaju jezik, identitet i kulturu. U eri masovnih sadržaja koji sve niveliraju, lokalni mediji podsjećaju na ono što nas razlikuje i povezuje.

Njihova prisutnost omogućava brzu reakciju u kriznim situacijama, ali i dugoročne promjene: promovišu male biznise, obrađuju teme koje ne zanimaju velike medije, podižu svijest o problemima koji ne stižu do nacionalnih naslova. Oni su spona između građana i lokalne vlasti, prostor za glasove koji bi inače ostali nečujni.

Lokalni mediji pružaju priliku mladim novinarima, razvijaju inovativne formate, doprinose medijskom pluralizmu i oblikuju javno mnijenje unutar svoje zajednice. I upravo zato su često prvi na udaru: finansijski nestabilni, tehnički ograničeni, politički izloženi. Sve manji broj oglašivača, dominacija digitalnih platformi i odlazak mladih kadrova čine njihov opstanak sve izazovnijim.

Lokalni mediji i medijski pejzaž sutrašnjice

Pred nama su godine u kojima će se novinarstvo još brže mijenjati. Već sada, granice između novinara i kreatora sadržaja, između informisanja i zabave, postaju sve tanje. Platforme na kojima publika konzumira sadržaj se šire, a format vijesti se mijenja. Ali suština ostaje ista: povjerenje.

Zato vjerujemo da budućnost lokalnih medija leži u inovacijama koje ne isključuju temeljne vrijednosti. U razvoju mobilnih formata, interaktivnih priča, saradnji s obrazovnim i civilnim sektorom, i u uključivanju građana kao aktivnih učesnika, a ne samo pasivne publike.

U svijetu koji sve više funkcioniše po mjeri algoritma, važno je sačuvati medije koji funkcionišu po mjeri čovjeka.

Šta gradimo kada podržavamo lokalne medije?

Podržati lokalni medij danas znači mnogo više od finansiranja produkcije vijesti. To znači ulaganje u sigurnost novinara koji izvještavaju s terena, u edukaciju mladih koji tek ulaze u profesiju, u digitalne alate koji štite od dezinformacija. To znači podržati emisije koje se bave mentalnim zdravljem, rodnom ravnopravnošću, stvarnim problemima stvarnih ljudi.

Mi u “Slonu” vjerujemo da lokalni medij mora rasti zajedno sa svojom zajednicom. Zato razvijamo nove formate, podcaste koji dopiru do mladih, newslettere koji donose servisne informacije, video sadržaje koji osnažuju one koji su često na margini. Radimo istraživanja, gradimo online zajednicu, uvodimo digitalne standarde. Svaki od tih koraka je poziv partnerima i donatorima da s nama razvijaju projekte koji imaju smisla, mjerljiv učinak i stvaran odjek.

Kada podržavate lokalne medije, ne ulažete samo u informacije, ulažete u otpornost zajednice, u slobodu govora, u kulturu dijaloga i pravo svakog građanina da bude informisan.

Sloboda medija je odgovornost svih nas

Treći maj nas podsjeća da sloboda medija ne pripada samo novinarima. Ona pripada svima nama. Jer kada se sloboda medija uruši, prva nestaje sloboda građana. Zato nam trebaju mediji koji ne govore samo glasno, nego pošteno. Koji ne jure klikove, nego značenje. Koji ne zabavljaju, nego povezuju. Zato nam trebaju jaki lokalni mediji.

Zato hvala vama koji nas slušate, gledate i čitate. Hvala i svima koji nas podržavaju kroz projekte i partnerstva, jer svaka takva podrška daje snagu ne samo nama, nego i slobodnoj, odgovornoj i informisanoj zajednici.

U “Slonu” vjerujemo da lokalni mediji imaju dužnost i privilegiju da njeguju zajednicu kojoj pripadaju. I dok god vi budete uz nas trudićemo se da budemo vrijedni vašeg povjerenja.

Budućnost slobodnih medija tema je IPIWoCo2025

Podsjećamo, Svjetski dan slobode medija obilježava se svake godine 3.maja i to od 1993. godine kada ga je proglasila Glavna skupština UN-a. Cilj obilježavanja tog Dana, koji okuplja medijske profesionalce, koji potom procjenjuju stanje slobode medija i raspravljaju o mogućnostima za rješavanje brojnih izazova, jest podizanje svijesti o važnosti medijskih sloboda i njezinih temeljnih načela. “Štampa za planetu: Novinarstvo pred krizom životne sredine” tema je koja je obilježila prošlogodišnji Dan slobode medije.

Nedugo poslije obilježavanja Svjetskog dana slobode medija u maju prošle godine, Sarajevo i BiH bili su domaćin svjetskog kongresa medija i festivala medijskih inovacija u organizaciji Međunarodnog instituta za štampu (IPI – International press institute) koji se održao pod nazivom „Navigacija kroz krize: novinarstvo na prektretnici“. Više o ovom događaju na kojem je učestvovala i naša medijska kuća u panelu o važnosti i značaju lokalnih medija možete pročitati OVDJE.

Ove godine tema ovog svjetskog kongresa je odbrana budućnosti slobobodnih medija. Kongres ja planiran za oktobar a više detalja o dogođaju možete pročitati OVDJE.

Mi smo „Slon zajednica“ jer vi ste naša priča

Trideset godina smo tu. U vijestima koje ste slušali dok ste doručkovali, u pitanjima koja su vam se zadržavala duže od jednog dnevnika, u trenucima kada je istina bila potrebna, a blizina još potrebnija.

Naša snaga uvijek je bila to što znamo ko ste. U tome što vas poznajemo po imenu, po ulici, po onome što vas raduje i boli. I zato, kada cijeli svijet obilježava Međunarodni dan slobode medija, nećemo govoriti o slobodi, već ćemo je živjeti.

To je naša poruka. Poruka da vjerujemo u medij koji ne dijeli ljude na one koji su važni i one koji nisu. U medij koji ne traži savršenstvo, nego istinu. U medij koji vidi, ali stvarno vidi sve što vi želite da vidimo, pitamo, istražimo.

Mi smo sa vama. Mi vas slušamo. Mi smo među vama. I s vama.

Jer mediji ne postoje da bi bili iznad zajednice, već da bi je razumjeli. I služili joj.

RTV Slon i naši online mediji odrasli su zajedno s ovim gradom. I kako god da se mediji budu mijenjali, mi ostajemo ovdje. Dostupni. Otvoreni. Ljudski. Jer vjerujemo da se povjerenje ne osvaja kampanjama, nego godinama. Hvala vam za svako javljanje, svaki komentar, svaki put kad ste rekli: „Ovo je vrijedno da se ispriča.“

Zajedno, još trideset godina i više.

Možda će vas zanimati i ovo

U Tuzli obilježen 4. april – Dan kada je Tuzla odbranila svoju slobodu