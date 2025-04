U Tuzli obilježen 4. april – Dan kada je Tuzla odbranila svoju slobodu

Tuzla 4. aprila 1992: Dan kada je odbranjena sloboda

Povod za vanredno zasjedanje Skupštine Opštine Tuzla bila je prva vijest o ulasku takozvanih Arkanovih tigrova u Bijeljinu i zločinima počinjenim u tom gradu 3. aprila 1992. Tada je jasno donesena odluka da se Tuzla mora braniti i suprotstaviti prijetnjama za živote građana.

Oni koji su prije 33 godine bili u sastavu tadašnje milicije dobro se sjećaju, kako kažu, tog zajedništva i jedinstva koje se ogledalo i u multietničkom sastavu rezervista.

„Nevjerovatno je to da je u roku od 24 sata ogroman broj građana se javio. Svi koji su bili na spisku kao rezervni članovi sastava policije – svi su se javili, a posebno se obratili dobrovoljci. To je bilo sve u cilju da se zaštite građani i njihova imovina na prostoru grada, odnosno Općine Tuzla“, rekao je u izjavi za RTV Slon Zahid Selimbašić, predsjednik Udruženja pripadnika policije 4. april Tuzla.



Tuzlanski duh zajedništva

Tako je formirano 40 stanica milicije u svim mjesnim zajednicama, a ovom pozivu odazvalo se oko sedam hiljada ljudi, ali je četiri hiljade moglo biti aktivno. 4. aprila je pokazana hrabrost i odlučnost Tuzlaka da zaštite svoju slobodu, multietnički karakter i zajednički život.

„ Mi na ovakav način kroz obilježavanje ovakvih datuma, prenosimo budućim generacijama značaje svih datuma koji su se desili u historiji a danas je to obilježavanje 4. aprila, kako bi znali na kojim je postulatima izgrađena Tuzla i kakav je to tuzlanski način života koji je prepoznatljiv. To je zajednički život, poštivanje različitosti, ljubav prema svom prijatelju, antifašizam i zajednička naša budućnost. Isto tako je ovo borba za život, za osnovna ljudska prava, borba za radnička prava. To je Tuzla bila, to je Tuzla danas i to će Tuzla ostati“, istakao je Zijad Lugavić, gradonačelnik Tuzle.



Dan odbrane Tuzle se svake godine obilježava kao podsjetnik na hrabrost građana, ali i kao opomena da se sloboda mora čuvati i njegovati.

Tuzla je ostala simbol otpora, zajedništva i borbe za mir, a 4. april podsjeća na snagu volje i ljubavi prema domovini koja je nadvladala strah i podjele.

„ Danas možda više nego ikada vidimo značaj te Odluke, međutim danas sa ovog mjesta možda trebamo poslati poruku, pogotovo kada ove retrogradne snage pokušavaju narušiti mir svih građana, suverenitet i teritorijalni integritet BIH, da im to nećemo dozvoliti, jer su BiH i Tuzla bili bastion dobrih ljudi, patriotizma i demokratije“, dodaje Ana Pejić, predsjedavajuća Gradskog vijeća Tuzla.



Sjećanje i počast braniteljima

U povodu obilježavanja 4. aprila, delegacija Grada, predstavnici udruženja i organizacija odali su počast i položili vijence na spomen obilježja na Slanoj Banji, svima koji su dali živote za domovinu BIH.

Vijenac je položen i na spomen obilježju poginulim pripadnicima policije, na Spomen ploču na zgradi u kojoj je održana sjednica Skupštine Opštine, a održana je i svečana sjednica Gradskog vijeća Tuzla.

