Dnevnik TV Slon Crno i bijelo/VIDEO/

Dnevnika TV Slon Crno i bijelo, RTV Slon, pogledajte snimak:

Od vijesti koje su obilježile petak 29.08.2025. godine, za vas izdvajamo:

Gradonačelnik Tuzle proglasio petak, 29. august, Danom žalosti povodom pogibije policajca Samira Mustafića. Održana komemoracija i dženaza, a sjednice Skupštine TK i Gradskog vijeća Tuzle prekinute.

Narodna skupština RS-a usvojila izmjene zakona o referendumu, ali odluka još nije stupila na snagu – Klub Bošnjaka pokrenuo zaštitu vitalnog nacionalnog interesa. Zvaničnici u RS najavili referendum 25. oktobra, i dalje tretiraju Milorada Dodika kao predsjednika.

Od 1. septembra u FBiH počinje novi sistem obračuna struje po blok tarifama – manje trošiš, manje plaćaš.

Na Balkanu i dalje prijetnja zoonoza – u prilogu donosimo priču o brucelozi. U Bosanskom Grahovu potvrđena i pojava antraksa.

U TK počinje nova školska godina – svi osnovci dobijaju besplatne udžbenike.

Obilježena godišnjica Povelje Kulina bana – najstarijeg diplomatskog akta bosanske države.

Selektor Sergej Barbarez objavio spisak Zmajeva za utakmice sa San Marinom i Austrijom – na listi i dvojica debitanata.

Na snazi narandžasti meteoalarm zbog obilnih padavina i nevremena, a donosimo i pregled planskih isključenja struje u Tuzlanskom kantonu.

Urednica i voditeljica: Selma Jatić