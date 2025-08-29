Dnevnik TV Slon Crno i bijelo/VIDEO/

Dnevnika TV Slon Crno i bijelo, RTV Slon, pogledajte snimak:
Od vijesti koje su obilježile petak 29.08.2025. godine, za vas izdvajamo:
Gradonačelnik Tuzle proglasio petak, 29. august, Danom žalosti povodom pogibije policajca Samira Mustafića. Održana komemoracija i dženaza, a sjednice Skupštine TK i Gradskog vijeća Tuzle prekinute.
Narodna skupština RS-a usvojila izmjene zakona o referendumu, ali odluka još nije stupila na snagu – Klub Bošnjaka pokrenuo zaštitu vitalnog nacionalnog interesa. Zvaničnici u RS najavili referendum 25. oktobra, i dalje tretiraju Milorada Dodika kao predsjednika.
Od 1. septembra u FBiH počinje novi sistem obračuna struje po blok tarifama – manje trošiš, manje plaćaš.
Na Balkanu i dalje prijetnja zoonoza – u prilogu donosimo priču o brucelozi. U Bosanskom Grahovu potvrđena i pojava antraksa.
U TK počinje nova školska godina – svi osnovci dobijaju besplatne udžbenike.
Obilježena godišnjica Povelje Kulina bana – najstarijeg diplomatskog akta bosanske države.
Selektor Sergej Barbarez objavio spisak Zmajeva za utakmice sa San Marinom i Austrijom – na listi i dvojica debitanata.
Na snazi narandžasti meteoalarm zbog obilnih padavina i nevremena, a donosimo i pregled planskih isključenja struje u Tuzlanskom kantonu.
Urednica i voditeljica: Selma Jatić