Dnevnik TV Slon, sve vijesti na jednom mjestu

Dnevnik TV Slon 06.05.2026.

Javna ustanova Dom penzionera Tuzla poništila je javni konkurs za izbor i imenovanje direktora ove ustanove. Istovremeno, raspisan je ponovni javni konkurs za izbor i imenovanje direktora ove ustanove. Podsjećamo, prije nekoliko dana Upravni odbor Doma penzionera Tuzla izabrao je Mirsada Muhamedbegovića za novog direktora ove ustanove. Dom penzionera Tuzla bio je u fokusu javnosti nakon požara koji se dogodio 4. novembra prošle godine, kada je smrtno stradalo 17 korisnika, dok je više od 30 osoba povrijeđeno. Podsjećamo, Mirsad Bakalović je ranije obnašao funkciju direktore ove ustanove sve do požara.

Jutros je došlo do požara na objektu Društvenog doma u naselju Bukinje, u blizini dječijeg igrališta u Divkovićima. Prijava je Policijskoj stanici Zapad upućena oko 5 sati, nakon čega sun a teren izašli vatrogasci koji su lokalizovali požar. Povrijeđenih osoba nije bilo, a u toku je uviđaj kojim će se utvrditi okolnosti ovog slučaja.

Tuzla će i ove godine biti domaćin Međunarodnog sajma kafe i čokolade. Treće izdanje sajma okupit će izlagače iz Bosne i Hercegovine i zemalja regiona, a organizatori najavljuju bogat program, brojne novitete i sadržaje za sve generacije.

Azil za pse „Nirina“ dobio je finansijsku podršku Grada Tuzla u iznosu od 36.000 KM. Riječ je o azilu koji brine o oko 250 pasa spašenih s ulice. Iz „Nirine“ navode da sredstva dolaze nakon višemjesečnog čekanja, te da, iako nisu u potpunosti na nivou očekivanog, predstavljaju značajnu pomoć za svakodnevno funkcionisanje. Podsjećamo, azil se početkom godine suočavao s ozbiljnim finansijskim problemima, posebno nakon promjena u načinu dodjele budžetskih sredstava. Umjesto direktnog finansiranja uveden je model javnih poziva, što je izazvalo neizvjesnost u radu ovog udruženja.

Međunarodni aerodrom Tuzla dobio je modernizovanu radionavigacijsku opremu u okviru projekta BHANSE. Riječ je o zamjeni VOR radionavigacijskog sredstva, sistema koji pilotima omogućava preciznije određivanje pravca i sigurnije vođenje aviona tokom leta. Iako se radi o tehnički složenoj opremi, njen značaj je vrlo jednostavan, moderniji navigacijski sistemi znače veću sigurnost i pouzdanost zračnog saobraćaja.

U Tuzlanskom kantonu u 2026. godini bit će povećana sredstva za stipendiranje sportista koji su ostvarili zapažene takmičarske rezultate. Cilj je, kako ističu iz resornog ministarstva, stvoriti jasnije uslove i kriterije kako bi takmičari sa područja Tuzlanskog kantona, na osnovu rezultata iz prethodne godine, mogli ostvariti stipendiju koja će im pomoći u daljem radu i sportskom angažmanu. O ovoj temi opširnije će govoriti resorni ministar u večerašnjoj emisiji „Sredinom sedmice“, od 20 sati.

Počela je isplata naknada za novorođenčad u Federaciji BiH, saopćeno je iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike. Za aprilske naknade obuhvaćeno je 1.280 beba, a za svako novorođeno dijete bit će isplaćeno po 1.000 KM, odnosno ukupno 1.280.000 KM. Iz Ministarstva navode da su na isplati prijave koje su verificirane do kraja prošlog mjeseca. Prijava se vrši online, putem aplikacije ePorodilja, bez predaje papirne dokumentacije. Roditelji se registruju u aplikaciji, popunjavaju prijavu, a u slučaju poteškoća mogu se obratiti korisničkoj podršci.

Naknade za roditelje njegovatelje unesene su u sistem, potvrđeno je iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike. Za ovu isplatu osigurano je ukupno 3.141.559 KM, a naknada za roditelja njegovatelja u ovoj godini iznosi 1.027 KM. S obzirom na to da 10. maj pada u nedjelju, iz Ministarstva navode da se očekuje da sredstva na računima korisnika budu u petak ili u ponedjeljak. Izmjene zakona kojima se proširuje krug članova porodice koji mogu steći status njegovatelja još nisu na dnevnom redu Parlamenta FBiH. Vlada FBiH ih je usvojila 5. novembra prošle godine.

Prihodi od indirektnih poreza za četiri mjeseca 2026. godine iznosili su tri milijarde i 965 miliona KM, što je za 216 miliona KM ili 5,77 posto više u odnosu na isti period prošle godine, saopćeno je iz Uprave za indirektno oporezivanje BiH. U istom periodu 2025. godine prihodi od indirektnih poreza iznosili su tri milijarde i 749 miliona KM. U prva četiri mjeseca ove godine Uprava je izvršila povrat PDV-a obveznicima koji su ostvarili zakonsko pravo na povrat u iznosu od 701 milion KM.

U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u naselju Piloreti kod Novog Pazara život su izgubile četiri osobe, dok su dvije zadobile teške povrede i zadržane su na liječenju u bolnici. Do sudara je navodno došlo prilikom preticanja više vozila na magistralnom putu Novi Pazar–Raška. Više o tome čitajte na našem web portalu.

Eventualno stavljanje BiH na sivu listu Moneyvala ne bi ugrozilo bankarski sektor, ali bi moglo usporiti i poskupjeti međunarodne transakcije. Banke su, kako je navedeno, ispunile svoje obaveze, dok se rizik odnosi na nezavršene zakonodavne i političke obaveze. Odluka Moneyvala očekuje se 8. maja.

