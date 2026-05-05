/VIDEO/ Koji su događaji obilježili 5. dan maja?

Koji su događaji obilježili 5. dan maja?
Kantonalni sud u Tuzli odredio je jednomjesečni pritvor Elvisu Selimoviću, osumnjičenom za ubistvo brata u naselju Miladije.
U Općinskom sudu u Tuzli nije bilo ponuda za kupovinu lukavačke Koksare d.o.o. u stečaju, iako početna cijena iznosi oko 150 miliona KM.
U Federaciji BiH počela je isplata penzija, a najniža iznosi 666,76 KM, dok najviša dostiže oko 3.333 KM.
U Lukavcu će od 7. do 9. maja biti održan 24. međunarodni sajam turizma i ekologije LIST.
U Sarajevu je obilježen 5. maj – Dan sjećanja na ubijenu djecu opkoljenog Sarajeva, uz poruke o sjećanju i odgovornosti.
Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je Izvještaj o realizaciji Gender akcionog plana i nastavak mjera ravnopravnosti spolova.
U Ministarstvu prostornog uređenja i zaštite okolice TK potpisani su ugovori vrijedni oko 470.000 KM za projekte u pet općina.
U Tuzli je objavljen javni poziv vrijedan 340.000 KM za kulturne i sportske manifestacije, uključujući „Ljeto u Tuzli“.
Proučena ikrar-dova za 478 hadžija s područja Muftiluka tuzlanskog.
Ministar odbrane BiH Zukan Helez najavio je u Sarajevu vojnu izložbu „First Balkan Shield“ u septembru u Zetri.
Rukometna reprezentacija BiH okuplja se u Tuzli pred baraž za Svjetsko prvenstvo 2027. godine protiv Farskih Ostrva, a prvi meč igra se 14. maja u Mejdanu.