/VIDEO/ Koji su događaji obilježili 5. dan maja?

Koji su događaji obilježili 5. dan maja?

Određen pritvor Elvisu Selimoviću, osumnjičenom za ubistvo brata u tuzlanskom naselju Miladije

Propao još jedan pokušaj prodaje Koksare

Počela isplata penzija u Federaciji BiH

Lukavac spreman za 24. Međunarodni sajam turizma i ekologije LIST

Kantonalni sud u Tuzli odredio je jednomjesečni pritvor Elvisu Selimoviću, osumnjičenom za ubistvo brata u naselju Miladije.

U Općinskom sudu u Tuzli nije bilo ponuda za kupovinu lukavačke Koksare d.o.o. u stečaju, iako početna cijena iznosi oko 150 miliona KM.

U Federaciji BiH počela je isplata penzija, a najniža iznosi 666,76 KM, dok najviša dostiže oko 3.333 KM.

U Lukavcu će od 7. do 9. maja biti održan 24. međunarodni sajam turizma i ekologije LIST.

U Sarajevu je obilježen 5. maj – Dan sjećanja na ubijenu djecu opkoljenog Sarajeva, uz poruke o sjećanju i odgovornosti.

Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je Izvještaj o realizaciji Gender akcionog plana i nastavak mjera ravnopravnosti spolova.

U Ministarstvu prostornog uređenja i zaštite okolice TK potpisani su ugovori vrijedni oko 470.000 KM za projekte u pet općina.

U Tuzli je objavljen javni poziv vrijedan 340.000 KM za kulturne i sportske manifestacije, uključujući „Ljeto u Tuzli“.

Proučena ikrar-dova za 478 hadžija s područja Muftiluka tuzlanskog.

Ministar odbrane BiH Zukan Helez najavio je u Sarajevu vojnu izložbu „First Balkan Shield“ u septembru u Zetri.

Informativni centar „Lotos“ Tuzla obilježio 5. maj – Evropskog dana samostalnog života osoba sa invaliditetom kroz interaktivni program posvećen podizanju svijesti i jednakim mogućnostima.

Rukometna reprezentacija BiH okuplja se u Tuzli pred baraž za Svjetsko prvenstvo 2027. godine protiv Farskih Ostrva, a prvi meč igra se 14. maja u Mejdanu.