Dnevnik TV Slon: Sve vijesti na jednom mjestu

Vlada Srbije organizovala je evakuaciju 67 osoba iz Izraela, među kojima su bili i građani Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Sjeverne Makedonije, Hrvatske i Slovenije. Oni su najprije kopnenim putem prebačeni u egipatski Šarm el Šeik, odakle su specijalnim letom kompanije Air Serbia nakon ponoći stigli u Beograd.

Let kompanije Fly Dubai iz Dubaija za Sarajevo, kojim je trebalo doputovati 156 bh. državljana i turista iz UAE, otkazan je iako je bio planiran za poslijepodne. Ambasador BiH u UAE Bojan Đokić naveo je da život u Emiratima za sada funkcioniše uobičajeno, ali da postoji oprez zbog sigurnosne situacije u regionu.

Ministar vanjskih poslova BiH Elmedin Konaković izjavio je da je pokrenuta procedura za organizovanje charter letova radi evakuacije bh. državljana sa Bliskog istoka. Vijeće ministara BiH bi, prema najavama, moglo odobriti sredstva iz budžetske rezerve kako bi evakuacija građana iz UAE počela u narednim danima.

U Tuzli je održana Svečana sjednica Kantonalnog štaba civilne zaštite povodom Svjetskog dana civilne zaštite. Tom prilikom istaknut je značaj sistema zaštite i spašavanja te potreba njegovog stalnog jačanja kroz obuku, opremanje i koordinaciju službi.

Vlada Tuzlanskog kantona razmatrala je izvještaj o stanju u oblasti vatrogastva i zaštite od požara, za što je u 2025. godini planirano milion KM za opremu. Istaknuto je da kanton ima 395 vatrogasaca, što je ispod preporučenih standarda, a spaljivanje poljoprivrednog otpada označeno je kao čest uzrok požara kojih je prošle godine bilo 968.

U nastavku dnevnika izdvojene su najčitanije vijesti sa portala RTV Slon, među kojima su tekstovi o zapošljavanju osoba sa invaliditetom, slučaju podmićivanja u Upravi za indirektno oporezivanje i mogućem poskupljenju vulkanizerskih usluga. Gledaoci su pozvani da sadržaj prate i putem Facebook i Instagram stranica.

Cijene goriva u Federaciji BiH ponovo su porasle, pa je benzin premium 95 skuplji za 0,02 KM, a dizel za 0,06 KM po litru. Federalno ministarstvo trgovine navodi da je od kraja februara do 4. marta zaprimljeno više od hiljadu prijava o promjeni cijena na benzinskim pumpama.

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike uputilo je u javnu raspravu Prednacrt zakona kojim se prvi put na nivou Federacije BiH uređuje profesionalni status stručnih radnika u sistemu socijalne i dječije zaštite. Zakonom se uvodi licenciranje, sistem supervizije i kontinuirano stručno usavršavanje socijalnih radnika.