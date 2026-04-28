/VIDEO/ Koji su događaji obilježili 28. dan aprila?

Predsjedavajuća Vijeća ministara BiH Borjana Krišto i premijer Hrvatske Andrej Plenković potpisali su sporazum o izgradnji gasovoda Južna interkonekcija, koji bi trebao biti završen do 2028. godine, uz planiranu izgradnju gasnih elektrana u Kaknju, Mostaru i Tuzli.

Skupština Tuzlanskog kantona usvojila je izmjene Zakona o prostornom uređenju i građenju, odluke o kreditnom zaduženju i projekte energetske obnove, te izmjene finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja TK za 2026. godinu.

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine može krenuti u nabavku i implementaciju izbornih tehnologija nakon što su odbijene sve žalbe u postupku javne nabavke, čime je otvoren put za uvođenje skenera i modernog sistema brojanja glasova.

Behram-begova medresa obilježila je 400 godina postojanja kao jedna od najstarijih i najznačajnijih obrazovnih institucija u Bosni i Hercegovini, koja je kroz stoljeća odgojila brojne generacije učenika.

Federalni ministar trgovine Amir Hasičević najavio je produženje mjere „zaključanih cijena“ za osnovne proizvode, proširenje liste na 100 artikala te uvođenje dodatnih mjera kontrole cijena i marži radi zaštite građana od inflacije.

Cijena dizela u Federaciji BiH smanjena je za 0,03 KM i iznosi oko 3,50 KM po litru, dok cijena benzina ostaje nepromijenjena, uz i dalje važeća ograničenja marži na tržištu goriva.

Uprava policije MUP-a Tuzlanskog kantona upozorila je