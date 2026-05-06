Sjeverna Koreja mijenja ustav, ujedinjenje odlazi u zaborav

Sjeverna Koreja izmijenila je ustav kako bi preciznije definisala svoju teritoriju i trajno uklonila odredbe koje se odnose na ujedinjenje Korejskog poluostrva.

Time je i formalno potvrđena politika Kim Jong Una prema kojoj se Sjeverna i Južna Koreja tretiraju kao dvije odvojene države.

Prema nacrtu dokumenta u koji je uvid imao Reuters, promjene su najvjerovatnije usvojene na martovskom zasjedanju Vrhovne narodne skupštine. Profesor Lee Jung-chul sa Nacionalnog univerziteta u Seulu rekao je da je ovo prvi put da je Pjongjang u ustav unio teritorijalnu klauzulu.

Novim članom propisano je da teritorija Sjeverne Koreje obuhvata kopno koje na sjeveru graniči s Kinom i Rusijom, a na jugu s Republikom Korejom, uključujući pripadajuće teritorijalne vode i zračni prostor.

U tekstu se navodi da Sjeverna Koreja neće tolerisati narušavanje svoje teritorije, ali nije precizirano gdje se tačno nalazi granica prema Južnoj Koreji. Također, ne spominju se sporne pomorske granice, uključujući Sjevernu graničnu liniju u Žutom moru.

Prema ocjeni profesora Leeja, izostavljanje konkretne granice moglo bi značiti da Pjongjang nastoji izbjeći direktne tačke mogućeg sukoba, iako u ustav ugrađuje Kimovu politiku o “dvije neprijateljske države”.

Izmjene ustava donose i jačanje formalnih ovlasti Kim Jong Una. Kao predsjednik Komisije za državne poslove, Kim je sada zvanično definisan kao šef države, dok je raniji opis njegove funkcije glasio da je riječ o “vrhovnom vođi koji predstavlja državu”.

Ustav sada jasno propisuje i da komanda nad nuklearnim snagama pripada predsjedniku Komisije za državne poslove, čime je kontrola nad nuklearnim arsenalom formalno stavljena u Kimove ruke.

Sjeverna Koreja se u novoj odbrambenoj klauzuli opisuje kao “odgovorna država s nuklearnim oružjem”, uz poruku da će nastaviti razvijati nuklearni program radi zaštite opstanka, odvraćanja ratnih prijetnji i očuvanja mira.

Kim Jong Un je još u januaru 2024. godine zatražio ustavne izmjene kojima bi Južna Koreja bila označena kao “glavni i nepromjenjivi neprijatelj”, uz potvrdu da je sjevernokorejska teritorija odvojena od juga.

Pjongjang posljednjih godina zauzima sve tvrđi stav prema Seulu i odbija pozive na dijalog koje upućuje južnokorejski predsjednik Lee Jae Myung.