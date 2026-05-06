Inspekcija u TK izrekla skoro 80 hiljada maraka kazni, zatečeno 15 neprijavljenih radnika

Inspekcija: U Tuzlanskom kantonu inspektori Porezne uprave Federacije BiH izvršili su 44 kontrole, tokom kojih je zatečen 151 prijavljeni radnik, ali i 15 radnika koji nisu bili prijavljeni.

Kontrolama je utvrđeno i da jedan objekt nije imao odobrenje za rad, dok dva porezna obveznika nisu evidentirala promet putem fiskalnih uređaja. Zbog uočenih nepravilnosti zapečaćen je jedan objekt, a u 18 kontrola izdati su prekršajni nalozi. Ukupan iznos izrečenih kazni u Tuzlanskom kantonu je 79.750 KM.

Inspekcijski nadzori provedeni su 6. maja na području cijele Federacije BiH, a ukupno je izvršena 231 kontrola. Najviše kontrola odnosilo se na porezne obveznike iz građevinske djelatnosti, dok su nadzorom bili obuhvaćeni i ugostiteljstvo, trgovina, pekarstvo i druge uslužne djelatnosti.

Na nivou Federacije BiH zatečena su 663 prijavljena radnika i 81 neprijavljeni radnik. Otkriveno je devet objekata koji su radili bez odobrenja nadležnog organa, dva porezna obveznika bez instaliranog fiskalnog uređaja, te deset obveznika koji nisu evidentirali promet putem fiskalnog uređaja.

Zbog utvrđenih nepravilnosti ukupno je zapečaćeno pet objekata, dok su u 82 kontrole izdati prekršajni nalozi. Ukupan iznos izrečenih novčanih kazni u Federaciji BiH je 441.850 KM.

Iz Porezne uprave FBiH navode da su rezultati kontrola pokazali kako 35 posto kontrolisanih poreznih obveznika nije uskladilo poslovanje s važećim zakonima.

Inspekcijski nadzori bit će nastavljeni i u narednom periodu na području Federacije BiH. Porezna uprava FBiH pozvala je porezne obveznike kod kojih su utvrđene nepravilnosti da usklade poslovanje kako ne bi bili izloženi sankcijama i visokim novčanim kaznama.