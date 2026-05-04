U Tuzli pokrenuta Platforma za istraživačko novinarstvo (PIN)

Na Svjetski dan slobode medija pokrenuta je Platforma za istraživačko novinarstvo, prvi istraživački medij u Tuzlanskom kantonu, čiji je cilj otvaranje tema od javnog interesa koje često ostaju izvan svakodnevnog izvještavanja.

PIN će se baviti istraživanjem korupcije, zloupotrebe javnih resursa, transparentnosti rada institucija, javnih nabavki, pravosuđa, ljudskih prava i položaja marginalizovanih grupa.

Platformu su pokrenule novinarke Azra Delmanović Avdić i Azra Husarić Omerović, s namjerom da doprinesu jačanju odgovornog, slobodnog i etičnog novinarstva. Delmanović Avdić istakla je da lokalni mediji, zbog ograničenih resursa i svakodnevnog pritiska brzog izvještavanja, rijetko imaju dovoljno prostora za dubinski rad na važnim društvenim temama.

Sadržaj će biti objavljivan kroz istraživanja, analize, reportaže i vijesti, uz poseban fokus na multimedijalni pristup kako bi građanima teme bile jasnije i dostupnije.

Platforma za istraživačko novinarstvo djelovat će kao nezavisan medij, a finansirat će se kroz grantove i podršku domaćih i međunarodnih organizacija koje podržavaju razvoj istraživačkog novinarstva.

Početak rada PIN-a pozdravila je i generalna sekretarka Udruženja “BH Novinari” Borka Rudić, navodeći da ovakav medij može doprinijeti otvaranju tema od javnog značaja koje često ostaju potisnute zbog različitih interesnih veza.

Iz redakcije PIN-a poručuju da će u radu posebno uvažavati glas građana, aktivista i organizacija civilnog društva, jer informacije s terena mogu pomoći u boljem razumijevanju problema i jačanju odgovornosti institucija.

