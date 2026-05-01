Treća smjena: Priča o ljudima koji rade dok grad spava

Dok se svjetla u stanovima gase, a ulice postaju tiše, za mnoge radnike tek počinje radni dan. Treća smjena nije samo drugačiji raspored rada, već način života koji traži izdržljivost, disciplinu i mnogo prilagođavanja.

Noćni rad remeti prirodni ritam organizma. Tijelo je naviklo na dan, svjetlo i odmor tokom noći, pa se kod radnika u trećoj smjeni često javljaju umor, nesanica, manjak energije i problemi sa koncentracijom.

Ipak, male navike mogu pomoći da se noćna smjena lakše podnese. Nakon posla ne treba odmah žuriti u krevet. Kratka šetnja, lagan obrok i zamračena soba mogu pomoći tijelu da se pripremi za odmor. Kofein je bolje ostaviti za početak smjene, dok je pred kraj preporučljivo piti vodu ili blage biljne čajeve.

Treća smjena dio je svakodnevice medicinskih radnika, vozača, pekara, radnika u fabrikama, policajaca, vatrogasaca, novinara, IT stručnjaka i mnogih drugih zanimanja. Dok većina spava, oni rade poslove bez kojih bi jutro izgledalo drugačije.

Za radnike koji noću rade, san mora biti prioritet, a ne nešto što se nadoknađuje usput. Zamračena prostorija, isključen telefon, maska za spavanje i slična rutina svakog dana mogu napraviti veliku razliku.

Zato je ova priča posvećena svima koji praznike, vikende i obične noći provode na poslu. Njihov trud često nije vidljiv na prvi pogled, ali upravo oni čuvaju ritam svakodnevice dok grad spava.