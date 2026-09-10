Kokosovo ulje ima više namjena nego što mislite, evo gdje ga vrijedi koristiti

Kokosovo ulje već godinama ima svoje mjesto i u kuhinji i u kozmetičkim rutinama, a njegova praktičnost jedan je od razloga zbog kojih ga mnogi uvijek imaju pri ruci. Ipak, nisu sve popularne tvrdnje o njegovim zdravstvenim koristima naučno potvrđene, pa ga je najbolje posmatrati kao koristan dodatak, a ne kao čudotvoran proizvod.

Jedna od najpoznatijih primjena kokosovog ulja je njega suhe kože. Zahvaljujući masnoj teksturi može pomoći u zadržavanju vlage i omekšavanju kože, zbog čega se često koristi na rukama, stopalima, laktovima i drugim područjima sklonim isušivanju.

Može poslužiti i kao jednostavna njega nakon tuširanja. Mala količina nanesena na još blago vlažnu kožu može pomoći da ona ostane mekša. Osobe koje imaju masnu kožu ili su sklone aknama ipak bi trebale biti oprezne s nanošenjem na lice, jer kokosovo ulje može začepiti pore.

Pomoć za suhu i neposlušnu kosu

Kokosovo ulje često se koristi i za njegu suhe ili oštećene kose. Mala količina može se nanijeti na dužinu i vrhove prije pranja, posebno kada je kosa suha, sklona pucanju ili se teško oblikuje.

Može se koristiti kao svojevrsna maska prije pranja, a kod vrlo suhe kose dovoljno je nekoliko kapi nanijeti samo na vrhove. Harvardova škola javnog zdravlja navodi kokosovo ulje kao jednu od mogućnosti za njegu suhe i kovrdžave kose.

Zbog svoje teksture može biti praktično i za njegu suhe kože oko noktiju, zanoktica, peta ili laktova, gdje je prvenstvena korist upravo stvaranje masnog sloja koji smanjuje gubitak vlage.

Može se koristiti i u kuhinji, ali umjereno

Kokosovo ulje može se koristiti za pripremu pojedinih jela, kolača i deserata, posebno kada se želi blaga aroma kokosa. Međutim, sadrži visok udio zasićenih masti, oko 80 do 90 posto, zbog čega nije najbolji izbor da u svakodnevnoj prehrani potpuno zamijeni maslinovo i druga ulja bogata nezasićenim mastima.

Iako se često može pročitati da **kokosovo ulje** ubrzava mršavljenje, štiti srce ili značajno jača imunitet, za takve tvrdnje nema dovoljno kvalitetnih dokaza. Istraživanja pokazuju da može povećati i LDL, odnosno takozvani loši holesterol, zbog čega ga je u prehrani najbolje koristiti u manjim količinama.

A šta je s kokosovim uljem za zube?

Popularno „mućkanje“ kokosovog ulja u ustima često se na društvenim mrežama predstavlja kao način za izbjeljivanje zuba i poboljšanje zdravlja usne šupljine. Američko udruženje stomatologa navodi da za takve tvrdnje nema dovoljno pouzdanih naučnih dokaza i da ova metoda ne bi trebala zamijeniti pranje zuba pastom s fluorom, korištenje zubnog konca i redovne stomatološke kontrole.

Najviše potvrđenih praktičnih koristi kokosovog ulja tako ostaje vezano za njegu suhe kože i kose, dok ga u prehrani treba koristiti kao jedno od više dostupnih ulja, a ne kao proizvod kojem se pripisuju posebna ljekovita svojstva.