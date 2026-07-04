Kako prirodno ublažiti strije?

Strije su česta pojava koja nastaje uslijed naglog rastezanja kože, a iako ih nije moguće potpuno ukloniti prirodnim putem, njihov izgled može se značajno ublažiti redovnom i pravilnom njegom.

Jedan od najvažnijih koraka je održavanje kože hidratiziranom. U tome mogu pomoći prirodna ulja poput bademovog, kokosovog, maslinovog ili ulja šipka, koja hrane kožu i doprinose njenoj elastičnosti. Uz to, preporučuje se nježna masaža zahvaćenih područja jer potiče cirkulaciju i može poboljšati izgled kože.

Važnu ulogu ima i ishrana. Namirnice bogate vitaminima C i E, cinkom te dovoljan unos vode pomažu stvaranju kolagena i održavanju zdravlja kože. Redovna fizička aktivnost i održavanje stabilne tjelesne težine također mogu smanjiti rizik od nastanka novih strija.

Najbolji rezultati postižu se ako se s njegom počne dok su strije još crvene ili ljubičaste, kada su promjene na koži svježije i bolje reagiraju na tretmane.

Iako prirodni preparati ne mogu u potpunosti ukloniti strije, dosljedna njega i zdrav način života mogu ih učiniti znatno manje vidljivim te poboljšati izgled i kvalitet kože.