Maturantima iz ovog grada po 300KM pomoći

Općina Jablanica isplatit će jednokratnu novčanu pomoć maturantima s područja ove općine u iznosu od po 300 KM.

Odluku je donio načelnik Jablanice Emir Muratović, a sredstva su namijenjena za podršku maturantima zbog povećanih troškova organizacije i obilježavanja mature.

Pravo na ovu pomoć imaju svi učenici koji završavaju Srednju školu Jablanica.

U odluci, koja je objavljena na stranici Općine Jablanica, navedena je i dokumentacija koju maturanti trebaju dostaviti kako bi ostvarili pravo na isplatu.