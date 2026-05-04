Državljanin BiH protjeran iz Hrvatske nakon što je mahao zastavom entiteta RS

Državljanin Bosne i Hercegovine, star 23 godine, protjeran je iz Hrvatske nakon što je na području Istre, s balkona hotelske sobe, isticao zastavu Republike Srpske.

Policija je, postupajući po dojavi, 1. maja u jutarnjim satima utvrdila da je mladić zastavu postavio na vidljivo mjesto. Prema navodima policije, događaj je izazvao uznemirenost građana.

Zastava mu je privremeno oduzeta, a protiv njega je pokrenut prekršajni postupak zbog narušavanja javnog reda i mira.

Uz to, izrečena mu je mjera protjerivanja iz Hrvatske, kao i zabrana ulaska i boravka na području Evropskog gospodarskog prostora u trajanju od šest mjeseci, prenosi Index.hr.