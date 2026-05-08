Dnevnik TV Slon – 08.05.2026.

Istražitelji Sektora kriminalističke policije MUP-a TK danas su, uz izvještaj o pretresima obavljenim na više lokacija, predali osumnjičenog Naila Jusića u nadležnost Tužilaštva TK.

Podsjećamo, Jusić se terete da je kao predsjedavajući GV Živinice počinio dva krivična djela vezana za zloupotrebu položaja I ovlašćenja u sticaju sa primanjem nagrade ili drugog oblika koristi za trgovinu uticajem. Tri radnje za koje se u dosadašnjem toku istrage sumnjiči Jusić se odnose na određene nezakonitosti prilikom imenovanja sekretara u stalnim komisijama gradskog vijeća, uključujući i njegovog sina, kao i na pokušaj pribavljanja koristi jednoj osobi za sticanje prava vlasništva na zemljištu na kojem je sagrađen objekat bez prava korištenja. Postupajući tužilac ispitat će osumnjičenog o okolnostima navedenim u naredbi o provođenju istrage, nakon čega će biti donesena odluka o daljim mjerama i radnjama u ovom predmetu.

Doktori u TK od ponedjeljka, 18. maja, stupaju u generalni štrajk koji će početi u 7:30 sati i trajati do ispunjenja zahtjeva, saopćeno je iz Strukovnog sindikata doktora medicine i stomatologije Tuzlanskog kantona. Generalni štrajk bit će organizovan na području cijelog Tuzlanskog kantona, a jedini zahtjev Sindikata je korekcija koeficijenata stručnosti doktora u TK kroz hitan dijalog sa Vladom Tuzlanskog kantona. Iz Sindikata navode da traže isto pravo koje je, kako tvrde, Vlada već osigurala svim ostalim uposlenicima u zdravstvu Tuzlanskog kantona. Kao razloge za stupanje u štrajk navode selektivan odnos prema ljekarima, potrebu zaštite struke i opstanak javnog zdravstvenog sistema.

Drugi dan Međunarodnog sajama turizma i ekologije “LIST” u Lukavcu obilježila je Palačinkijada, takmičenje učenika ugostiteljskih škola u pripremi slanih i slatkih palačinaka. Osim takmičarskog dijela, ovo je bila prilika za druženje, razmjenu iskustava i predstavljanje mladih kuhara.

Teoriju pretvaraju u konkretne projekte, rade na savremenoj opremi i već tokom školovanja razvijaju znanja primjenjiva u praksi. Zašto je interes za Elektrotehničku školu u Tuzli iz godine u godinu sve veći, šta budućim učenicima nude kroz nastavu i projekte, te zbog čega ovu školu danas sve češće biraju i djevojke? Više u nastavku.

Federalno ministarstvo finansija saopćilo je da su osigurana sredstva za isplatu invalidnina za ratne vojne invalide, porodice poginulih boraca te nosioce ratnih priznanja za april 2026. godine, u ukupnom iznosu od oko 33 miliona KM. Također, osigurana su sredstva za isplatu civilnih invalidnina za tuđu njegu i pomoć, kao i invalidnina za civilne žrtve rata za prethodni mjesec, u ukupnom iznosu od oko 37 miliona KM. Nalozi za isplatu invalidnina ovim kategorijama upućeni su bankama, saopćeno je iz Federalnog ministarstva finansija.

FAO indeks cijena hrane nastavio je rasti i u aprilu, pokazuju najnoviji podaci Organizacije za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih naroda, a najveći rast zabilježen je kod biljnih ulja, mesa i pojedinih žitarica.

Zmajevi uskoro dobijaju novi dres za Mundijal, a Fudbalski savez BiH objavom kratkog videa uz poruku “Uskoro” dodatno je zagolicao maštu navijača koji s nestrpljenjem čekaju zvanično predstavljanje opreme pod brendom Kelme.

Savez dobitnika najvećih ratnih priznanja Tuzlanskog kantona raspisao je literarni konkurs za učenike osnovnih i srednjih škola s područja TK, povodom obilježavanja 12. juna, Dana dobitnika najvećih ratnih priznanja Tuzlanskog kantona.

Sigurnosna situacija u Federaciji BiH ocijenjena je zadovoljavajućom na sastanku federalnog ministra unutrašnjih poslova Rame Isaka s kantonalnim ministrima unutrašnjih poslova i predstavnicima kantonalnih ministarstava. Kantonalni ministri unutrašnjih poslova podnijeli su izvještaje o realizovanim aktivnostima u vezi s primjenom novog Zakona o zaštiti od nasilja u porodici i nasilja nad ženama u Federaciji BiH. Iz Federalnog MUP-a saopćeno je da je na sastanku konstatovano da su realizovane aktivnosti koje su doprinijele jačanju kapaciteta i unapređenju rada sigurnosnog sistema u Federaciji BiH.

AJet suspendira liniju Tuzla, Istanbul Sabiha, a posljednji let na ovoj relaciji planiran je za 1. juni, objavio je specijalizovani avioportal zamaaero. Prema navodima, avioni na ovoj liniji neće letjeti do kraja ljetnog reda letenja, dok je za sada planirano da bude obnovljena 26. oktobra, ali ostaje da se vidi hoće li do toga zaista doći. Na liniji Tuzla – Istanbul Sabiha i dalje će letjeti Pegasus, jednom sedmično.

Sumporni tuševi u Slavinovićima nakon dugo godina dobijaju uređen pristup i obnovljene sadržaje, čime će građanima biti omogućeno sigurnije, ugodnije i kvalitetnije korištenje ovog prepoznatljivog lokaliteta. Radovi obuhvataju uređenje pristupa tuševima, prostora oko izvorišta, kao i obnovu samih tuševa koji su godinama mjesto okupljanja građana i korištenja prirodnih blagodati sumporne vode.