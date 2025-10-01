Od vijesti koje su obilježile 1. oktobar 2025. godine, iz dnevnika Crno i bijelo, za vas smo izdvojili:

Potvrđena optužnica protiv policajaca u Kalesiji. Dvojica policajaca terete se za nesavjesan rad u službi, nakon što nisu zaštitili Inelu Selimović i njenog sina, koji su ubijeni u februaru. Emir Selimović pravosnažno je osuđen na 45 godina zatvora.

Reformska agenda BiH. Vijeće ministara usvojilo dokument vrijedan šest milijardi eura iz Plana rasta za Zapadni Balkan. Prva tranša od oko 60 miliona KM mogla bi stići do kraja godine.

Prijevremeni izbori u RS-u. OSCE poziva na mirne i poštene izbore, a CIK upozorava na probleme s javnim nabavkama i manjkom članova biračkih odbora. Glasanje je zakazano za 23. novembar.

Isplate penzionerima i borcima. Ministarstvo finansija TK prenijelo više od 3,8 miliona KM za jednokratnu pomoć penzionerima i 808.259 KM za boračku populaciju.

Radnici GIKIL-a najavili generalni štrajk. Neisplaćene plate, topli obrok i doprinosi zaostali su od marta, dok kompanija gomila gubitke veće od 430 miliona KM. Vlada FBiH najavila uključivanje u rješavanje situacije.

Kulturni događaji u Tuzli. Od 9. do 12. oktobra održava se Guitar Fest Tuzla s više od 70 muzičara i povratkom Sarajevske filharmonije, dok će 2. oktobra u Mejdanu biti koncert Amela Ćurića povodom Dana oslobođenja Tuzle.

Početak grijne sezone u Tuzli. „Centralno grijanje“ pokrenulo cirkulaciju i postupno uključuje grijanje u svim dijelovima grada.

Urednica i voditeljica emisije: Selma Jatić