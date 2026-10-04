Barbarez i Gigović pred Poljsku: Cilj je pobjeda i nastavak dobrog niza

Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine sutra na Bilinom Polju dočekuje Poljsku u četvrtom kolu Lige nacija, a iz tabora Zmajeva poručuju da je cilj jasan, pobjeda i osvajanje tri boda.

Selektor Sergej Barbarez istakao je da reprezentacija ima iskustvo iz prvog susreta s Poljskom i da zna šta želi u revanšu.

„Imamo iskustva igranja protiv Poljske od prije nekoliko dana. Nama je cilj da pokušamo dobiti ovu utakmicu i pokušat ćemo napraviti tri boda“, rekao je Barbarez.

Dodao je da, osim Edina Džeke koji se oprostio od reprezentacije, svi ostali igrači stoje na raspolaganju stručnom štabu.

„Svi su spremni, ima umora, ali još su 24 sata do utakmice, pa ima vremena da se odmorimo“, poručio je selektor.

Gigović: Ulazimo sa istim mentalitetom

Armin Gigović smatra da je ekipa spremna za još jedan zahtjevan duel nakon utakmice sa Švedskom.

„Mislim da se dobro osjećamo, nakon svake utakmice se probamo na najbolji način oporaviti i znamo da je utakmica protiv Poljske jedna bitna utakmica. Idemo na pobjedu i da završimo ovo okupljanje na najbolji mogući način“, rekao je Gigović.

Govoreći o prethodnim nastupima, istakao je da je reprezentacija protiv Švedske pokazala hrabrost s loptom i želju za napretkom.

„Sada nas čeka još jedna važna i teška utakmica i ulazimo sa istim mentalitetom i ciljem da želimo tu utakmicu pobijediti“, kazao je Gigović.

Džeko ostavio poruku novoj generaciji

Gigović se osvrnuo i na oproštaj Edina Džeke, koji je saigračima poručio da uživaju i preuzmu odgovornost kao nova generacija reprezentacije.

„Rekao nam je da uživamo, da smo mi ta sljedeća generacija koja će voditi ovu državu. Koliko god da mu se zahvalim ne bi bilo dovoljno, jer se vidi koliko je dao za ovu državu i dres. Bila mi je velika čast da protiv Švedske odigram tu utakmicu sa njim“, rekao je Gigović.

Barbarez je dodao da ne želi praviti kalkulacije prije susreta, ali je naglasio da bi pobjeda Zmajevima donijela važan korak prema vrhu grupe.

„Uzeli smo zamah ka pobjedničkom mentalitetu. Naravno da ću biti prezadovoljan ako sutra pobijedimo. Cilj nam je da imamo osam bodova i budemo na prva dva mjesta“, poručio je selektor.

Utakmica Bosne i Hercegovine i Poljske igra se sutra na stadionu Bilino Polje u Zenici od 20:45 sati.