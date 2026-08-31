SDP BiH Tuzla: FK Sloboda mora poštovati zakon i jednakost svih građana

Gradski odbor SDP BiH Tuzla oglasio se saopćenjem povodom odluke Upravnog odbora FK Sloboda Tuzla kojom je određenim osobama uskraćeno pravo prisustvovanja domaćim utakmicama na stadionu Tušanj. Iz SDP-a poručuju da pristup javnom prostoru mora biti regulisan u skladu sa zakonom i principima jednakosti i nediskriminacije.

Saopćenje prenosimo u cijelosti:

Povodom odluke Upravnog odbora FK Sloboda Tuzla, kojom se određenim osobama uskraćuje pravo prisustvovanja domaćim utakmicama ovog kluba koje se odigravaju na prostoru Javne ustanove „Gradski stadion Tušanj“, Gradski odbor SDP BiH Tuzla podsjeća javnost i upravu FK Sloboda da na svim javnim prostorima kojima upravlja Grad Tuzla svi građani imaju jednaka prava, bez diskriminacije po bilo kojem osnovu.

Zabrana prisustvovanja sportskim priredbama može se izreći isključivo pod uslovima i u postupku propisanim Zakonom o sprečavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama. Ovim Zakonom je izričito propisano šta se smatra nedoličnim ponašanjem i u kojim slučajevima se mogu izreći mjere zabrane prisustvovanja sportskoj priredbi.

FK Sloboda je jedan od korisnika prostora koji je u javnom vlasništvu i koji pripada svim građanima Tuzle. Kao korisnik javnog prostora, klub ne može mimo zakonom propisane procedure samostalno uskraćivati građanima pravo prisustvovanja događajima koji se na tom prostoru održavaju.

Posebno podsjećamo da se FK Sloboda dobrim dijelom sufinansira iz Budžeta Grada Tuzle, odnosno sredstvima svih građana Tuzle. Upravo zbog toga smatramo da odluke koje se odnose na pristup javnom prostoru moraju biti donesene transparentno, odgovorno i u skladu sa zakonom, uz puno poštivanje principa jednakosti i nediskriminacije.

Stoga pozivamo Upravni odbor FK Sloboda da preispita i povuče odluku kojom se određenim građanima uskraćuje pravo prisustvovanja utakmicama, te da sve buduće odluke donosi isključivo u skladu sa važećim propisima i procedurama.

Istovremeno, pozivamo sve aktere da svojim djelovanjem čuvaju svijetlu tradiciju RSD Sloboda i FK Sloboda, organizacija koje za Tuzlu i Tuzlake predstavljaju mnogo više od sporta.

Tuzla je grad zajedništva, solidarnosti i jednakosti. Sloboda je simbol pripadnosti ovom gradu i neizostavan dio njegovog identiteta. Ne smijemo dozvoliti da se, zbog bilo čijih uskih interesa, narušavaju vrijednosti koje su generacije Tuzlaka gradile i čuvale.

Našu tradiciju i identitet ne smijemo graditi na zabranama, podjelama i diskriminaciji. Naša je obaveza da budućim generacijama ostavimo Slobodu koja će biti ono što je oduvijek trebala biti, simbol Tuzle, otvorena svima.