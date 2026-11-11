Narandžasto upozorenje za Tuzlu: Stiže nevrijeme

Narandžasto upozorenje za Tuzlu i ostatak Bosne i Hercegovine izdao je Federalni hidrometeorološki zavod zbog najavljenog jakog do olujnog vjetra, čiji bi udari lokalno mogli dostizati brzinu od 90 kilometara na sat.

Upozorenje se odnosi na četvrtak i petak, 12. i 13. novembra, a građanima se savjetuje povećan oprez, posebno prilikom kretanja i boravka na otvorenom.

Prema najavi meteorologa, vjetar će jačati od četvrtka u 12 sati, a upozorenje će ostati na snazi do petka u 9 sati. Očekuju se udari brzine od 60 do 80 kilometara na sat, dok bi na pojedinim područjima mogli dosegnuti i 90 kilometara na sat.

Olujni vjetar mogao bi izazvati probleme i u Tuzli

S obzirom na to da se upozorenje na vjetar odnosi na cijelu Bosnu i Hercegovinu, obuhvaćeni su Tuzla i ostali gradovi Tuzlanskog kantona.

Snažni udari vjetra mogli bi otežati saobraćaj, posebno na otvorenim dionicama cesta, te predstavljati opasnost zbog mogućeg lomljenja grana, pomjeranja nestabilnih predmeta i oštećenja konstrukcija.

Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda preporučuju građanima da izbjegavaju boravak u blizini drveća, nestabilnih konstrukcija i predmeta koje vjetar može odnijeti.

Obilne padavine najavljene za Hercegovinu i jugozapadnu Bosnu

Osim olujnog vjetra, narandžasto upozorenje izdato je i zbog obilnih padavina koje se očekuju tokom petka, 13. novembra.

Najviše kiše prognozirano je na području Hercegovine i jugozapadne Bosne, gdje bi moglo pasti između 40 i 80 litara po kvadratnom metru, a na sjeveru i sjeverozapadu Hercegovine lokalno oko 100 litara, pa i više.

Za područje Tuzle u ovom upozorenju nisu navedene posebne količine padavina, dok se upozorenje na jake udare vjetra odnosi i na Tuzlanski kanton.

Građanima se preporučuje praćenje najnovijih vremenskih prognoza i obavještenja nadležnih službi.