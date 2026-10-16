Mladi u Tuzli žele više sadržaja i bolju informisanost o aktivnostima

Mladi u Tuzli slobodno vrijeme najčešće provode u kafićima, parkovima, na festivalima i različitim radionicama. Iako u gradu postoje brojni sadržaji namijenjeni mladima, njihova dostupnost i informisanost o aktivnostima nisu uvijek na zadovoljavajućem nivou. Dok jedni smatraju da Tuzla nudi dovoljno mogućnosti za druženje i zabavu, drugi ističu potrebu za većim uključivanjem mladih u kreiranje programa.

Student politologije Bakir Bašić smatra da u Tuzli postoji prostor za kvalitetno provođenje slobodnog vremena, ali da je potrebno više pažnje posvetiti idejama i potrebama mladih.

„Najviše slobodnog vremena provodim u kafićima i na festivalima. U Tuzli mladi imaju prostora, ali se o njima dovoljno ne priča. Treba se posvetiti idejama mladih i više slušati njihove potrebe“, kazao je Bašić.

Ponuda aktivnosti mijenja se i u zavisnosti od godišnjeg doba. Tokom ljeta organizuje se više događaja na otvorenom, dok je u hladnijim mjesecima izbor sadržaja za druženje nešto manji, smatraju pojedini mladi.

„Svoje slobodno vrijeme provodim u kafićima ili u parku. Ima dovoljno aktivnosti, ali zavisi od sezone. Ljeti ima više aktivnosti, pa i mladi više izlaze. Voljela bih da imamo još koncerata, festivala i druženja“, istakla je Emela Suljić, studentica Građevinskog fakulteta.

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Mladi u Tuzli traže više radionica i razgovora o mentalnom zdravlju

Osim koncerata, festivala i mjesta za druženje, mladi u Tuzli zainteresovani su i za edukativne programe koji im omogućavaju sticanje novih znanja, razvijanje vještina i razgovor o temama značajnim za njihov svakodnevni život.

Posebno izdvajaju radionice posvećene mentalnom zdravlju, ličnom razvoju i izazovima s kojima se suočavaju tokom školovanja i odrastanja.

„Slobodno vrijeme provodim na radionicama. U Tuzli postoje razne radionice, ali se o njima ne priča dovoljno. Voljela bih da se više priča o mentalnom zdravlju mladih“, kazala je Amarela Fejzić, učenica Gimnazije „Ismet Mujezinović“.

Njihova iskustva pokazuju da problem nije nužno nedostatak aktivnosti, nego i način na koji informacije o njima dolaze do zainteresovanih. Bolja promocija postojećih programa, raznovrsnija ponuda tokom cijele godine i uključivanje mladih u osmišljavanje sadržaja neke su od potreba koje su istakli sagovornici RTV Slon.

Tekst pripremila: Lana Mačak