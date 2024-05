TK: Mjere zaštite u školama dale dobre rezultate, uskoro raspust

“Ova školska godina nam je bila zahtjevna i teška”- Alma Šehanović, predsjednica Aktiva direktora srednjih škola TK

Pucnjava u Osnovnoj školi u Lukavcu, u kojoj je učenik ranio nastavnika potegla je mnogo pitanja, a među prvima se našlo pitanje sigurnosti. Provedeno je mnogo zaštitnih mjera, a godinu dana poslije iz Kantonalnog resornog ministarstva kažu da su one dale pozitivan pomak.

Zbog toga će ta praksa biti primijenjena i u narednom periodu.

„ Mi smo svjesni koliki je to problem. Također, želim da kažem da nasilje nije samo problem obrazovanja nego generalno društveni problem i ovih dana možemo to i vidjeti koliko je duboko taj problem ušao u naše društvo ali mi u obrazovanju ćemo i naredne školske godine nastaviti sa nizom aktivnosti kako bismo odgojno djelovali na sprečavanju ovog problema“, rekao je za RTV Slon Ahmed Omerović, ministar obrazovanja i nauke TK.

To potvrđuju i oni koji su direktno uključeni u rad sa djecom. Svjedoče manjem broju nasilja u školi a kažu i da su učenici spremniji za prijaviti nasilje.

Kako navode iz Aktiva direktora osnovnih škola u TK, Pravilnik o postupanju u situacijama međuvršnjačkog nasilja imao je veliku ulogu u tome.

„ Malo smo ozbiljnije svi pristupili i škola i roditelji, malo smo se povezali i taj Pravilnik nam je pomogao da zajednički usmjerimo snage ka smanjenju broja nasilja što nije samo na školi i porodici ali radit ćemo i u buduće“ , navela je Sabina Jogunčić, direktorica O.Š „Novi Grad“ Tuzla i predsjednica Aktiva direktora Osnovnih škola TK.

I to sve kako se slučaj iz Lukavca ne bi ponovio ni u jednoj drugoj školi. Iako pomaka ima, svi su još uvijek u strahu a oni koji su na čelu škola ulažu dodatne napore kako bi ova nastavna godina završila uspješno, a djeca na raspust otišla bez brige.

„ U ovom periodu prošle godine imali smo nemili događaj u Lukavcu i nekako od tog momenta smo svi sa strahom i dozom bojazni krenuli u novu školsku godinu ali trudili smo se da provedemo sve moguće aktivnosti kako bi obezbijedili što bezbjednije okruženje kako za učenike tako i za nas uposlenike. Iskreno se nadam da ćemo ovaj kraj privesti bez sličnih situacija“, smatra Alma Šehanović, predsjednica Aktiva direktora srednjih škola TK.

A kraj za maturante srednjih škola uslijedio je polovinom maja i to kako kažu uspješno. No, za osnovce nastava u drugom polugodištu trajat će do 14. juna, osim za one učenike završnih razreda.

„ Mogu kazati da će završni razredni osnovnih škola završiti petog juna, prvi razredi osnovnih škola će završiti sedmog juna“, istakao je Ahmed Omerović, ministar obrazovanja i nauke TK.

Predviđeno je također, da od desetog juna počne prvi upisni rok za srednje škole.

Sve ovo bile su teme sastanka sa direktorima osnovnih i srednjih škola sa područja Tuzlanskog kantona na kojem su zajedno sumirali rezultate rada a napravili su i plan aktivnosti za narednu školsku godinu.