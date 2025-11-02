Mirna šetnja građana Tuzle kao odgovor na slučaj trgovine ljudima

Građani Tuzle su se okupli ispred Doma za djecu bez roditeljskog staranja, odakle je krenula mirna protestna šetnja pod nazivom „Šetnja za pravdu, istinu i dostojanstvo“, povodom nedavnih hapšenja osam osoba osumnjičenih za trgovinu ljudima i seksualnu eksploataciju maloljetnica.

Kolona će se, prema najavi organizatora, kretati rutom od Doma za djecu bez roditeljskog staranja do Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona. U koloni je na stotine građana koji su došli kako bi se izborili za pravdu i istinu.

Neformalna grupa građana, koja stoji iza inicijative, poručila je da je riječ o mirnom i dostojanstvenom protestu protiv nepravde, korupcije i šutnje institucija koje bi, kako ističu, trebale štititi građane.

„Ruta je simbolična – od doma djece koja nemaju zaštitu porodice, do institucije koja bi trebala štititi svakog građanina podjednako“, navode organizatori.