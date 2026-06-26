Fotomonografija Srebrenica Potočari večeras otvara Dane sjećanja na genocid u Srebrenici u Tuzli

Fotomonografija Srebrenica Potočari autora Ahmeta Bajrića Blicka bit će promovisana večeras u Tuzli, čime počinje ovogodišnji program manifestacije „Dani sjećanja na genocid u Srebrenici“.

Riječ je o dokumentarnom djelu „Srebrenica Potočari: Agresija i ratni zločini“, koje na više od 570 stranica i kroz hiljade fotografija svjedoči o stradanju Bošnjaka Podrinja, masovnim grobnicama, komemoracijama, Maršu mira i procesu traganja za istinom o počinjenim zločinima.

Autor fotomonografije Ahmet Bajrić Blicko ističe da je ovo djelo rezultat njegovog tridesetogodišnjeg rada i svjedočenja kroz fotografiju.

„Ova fotomonografija je zbir mog rada od 30 godina, obilazak svih grobnica, Marš mira, sve komemoracije, sve je to sažeto u ovoj fotomonografiji, koja sadrži preko 3.500 fotografija. Bio sam na svim grobnicama koje su pronađene u Podrinju“, kazao je Bajrić.

Fotomonografija Srebrenica Potočari kao dokument istine i pamćenja

Promocija fotomonografije jedan je od sadržaja manifestacije „Dani sjećanja na genocid u Srebrenici“, koja se u Tuzli organizuje s ciljem očuvanja kulture sjećanja, edukacije mladih generacija i borbe protiv zaborava i negiranja zločina.

U organizaciji sa Medžlisom Islamske zajednice Tuzla, u pripremu ovogodišnjeg programa uključeno je jedanaest udruženja i institucija koje su za građane pripremile niz sadržaja.

„Dosta veliki broj naših ustanova se uključio u ovaj zajednički program. Na nama je da ovim putem pozovemo naše sugrađane da nas podrže svojim dolaskom na ove aktivnosti. Ima za svakoga po nešto. Ovi programi se i prave radi naših sugrađana, kako bismo se još jednom podsjetili i opomenuli svi zajedno“, kazao je hafiz Ismail-ef. Fazlović iz Medžlisa Islamske zajednice Tuzla.

Predstava Rode pred publikom 29. juna

Posebno mjesto u ovogodišnjem programu zauzima pozorišna predstava „Rode“, nastala u produkciji Pozorišta mladih Tuzle.

Predstava je zasnovana na činjenicama i presudama Haškog tribunala, a kroz umjetnički izraz mladima približava istinu o genocidu i šalje poruku da se takvi zločini nikada više ne smiju ponoviti. Do sada ju je pogledalo više od pet hiljada gledalaca širom Bosne i Hercegovine.

„Predstava se igra 29. juna u 20 sati. Ulaz je slobodan. Publika nam se može javiti zbog rezervacije mjesta. Pedeset mladih ljudi je uključeno u projekat. Ova predstava je nastala na osnovu zvaničnih presuda Haškog tribunala. Svi mladi ljudi koji igraju pokazuju da jasno i glasno razumijemo šta se desilo i želimo kroz pozorište ukazati na to da se nešto slično ne smije ponoviti“, kazao je Adnan Mujkić, režiser predstave „Rode“.

Šetnja za Srebrenicu 10. jula ispred BKC-a Tuzla

U okviru obilježavanja bit će održana i „Šetnja za Srebrenicu“, koja kreće 10. jula ispred Bosanskog kulturnog centra Tuzlanskog kantona.

Organizatori poručuju da je, i više od tri decenije nakon genocida, obaveza društva da čuva sjećanje na žrtve, prenosi istinu budućim generacijama i suprotstavlja se pokušajima negiranja zločina.

Građani su pozvani da prisustvom podrže programske sadržaje manifestacije „Dani sjećanja na genocid u Srebrenici“ i daju doprinos kulturi pamćenja, koja ostaje jedan od najvažnijih odgovora na zaborav i negiranje genocida.