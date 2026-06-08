Otvorene prijave za 7. Školu za mlade Srebrenica

Otvorene su prijave za sedmo izdanje Škole za mlade Srebrenica, koja će biti održana od 6. do 12. jula 2026. godine, povodom obilježavanja 31. godišnjice genocida u Srebrenici.

Program organizuje Centar za postkonfliktna istraživanja, a namijenjen je mladima koji žele produbiti znanje o tranzicijskoj pravdi, izgradnji mira, prevenciji genocida i kulturi sjećanja.

Učesnici će kroz predavanja stručnjaka, terenske posjete, susrete s preživjelima i lokalnim zajednicama, kao i prisustvo komemoraciji 11. jula u Memorijalnom centru Srebrenica, imati priliku da se upoznaju s važnim temama iz oblasti suočavanja s prošlošću i očuvanja sjećanja.

Učešće je potpuno besplatno za učesnike iz Bosne i Hercegovine i zemalja Zapadnog Balkana.

Rok za prijavu je 12. juni 2026. godine do 23:59 sati, a prijavni formular i više informacija dostupni su putem stranice organizatora.