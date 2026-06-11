UKC Tuzla pruža podršku obilježavanju 11. jula i Maršu mira

UKC Tuzla i ove godine pružit će podršku aktivnostima povodom obilježavanja 11. jula, Međunarodnog dana sjećanja na genocid u Srebrenici, kao i učesnicima Marša mira.

Direktor UKC Tuzla prof. dr. med. sc. Šekib Umihanić održao je sastanak sa sekretarom Crvenog križa Tuzlanskog kantona Merimom Sarajlić, te članovima Organizacionog odbora za obilježavanje 11. jula 1995. godine, Mirsadom Hajrovićem i Edvinom Rahićem.

Tema sastanka bila je koordinacija zajedničkih aktivnosti tokom Marša mira i kolektivne dženaze 11. jula, kao i angažman medicinskih ekipa koje će biti uključene u ove događaje.

Predstavnici Organizacionog odbora prezentovali su aktivnosti koje se provode u okviru priprema za obilježavanje 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima „Sigurne zone UN-a“ Srebrenica. Tom prilikom Mirsad Hajrović zahvalio je direktoru Umihaniću i uposlenicima UKC Tuzla na dosadašnjoj podršci u obilježavanju godišnjice genocida u Srebrenici.

Zahvalnost je iskazala i sekretar Crvenog križa TK Merima Sarajlić, koja je direktoru UKC Tuzla uručila zahvalnicu povodom obilježavanja godišnjice Crvenog križa Tuzlanskog kantona.

Direktor UKC Tuzla prof. dr. med. sc. Šekib Umihanić istakao je da su tokom sastanka definisane obaveze i odgovornosti medicinskih ekipa koje će ispred UKC Tuzla biti angažovane na terenu.

„Univerzitetski klinički centar Tuzla će i dalje pružati punu podršku obilježavanju 11. jula, Međunarodnog dana sjećanja na genocid u Srebrenici, kako istina o genocidu u Srebrenici ne bi otišla u zaborav. I ove godine UKC Tuzla će imati dvije medicinske ekipe na terenu, od kojih će jedna biti hirurška. Također, svi raspoloživi resursi unutar UKC Tuzla bit će na raspolaganju od 9. do 11. jula 2026. godine“, poručio je prof. Umihanić.