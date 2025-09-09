Evropski parlament raspravlja o upotrebi sile nad demonstrantima u Srbiji

Ali Huremović
Zastupnici Evropskog parlamenta danas u Strasbourgu raspravljaju o upotrebi sile nad demonstrantima u Srbiji, u okviru plenarne sjednice na temu „Talas nasilja i kontinuirana upotreba sile nad demonstrantima Srbije“.

Rasprava je uvrštena u dnevni red na inicijativu grupe Socijalisti i demokrati, a u njoj učestvuju i predstavnici Evropske komisije i Vijeća EU.

Prije plenarne sjednice, u 9 sati održana je konferencija za medije Evropske zelene stranke, koja je govorila o autoritarnosti predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i represiji nad protestima. U 11 sati započela je i panel diskusija pod nazivom „Demokratija na raskrsnici“, koju organizuju tri političke grupe u Evropskom parlamentu – Socijalisti i demokrate, Zeleni i Obnovimo Evropu. Na panelu učestvuju zastupnici i predstavnici opozicionih stranaka iz Srbije.

Evropski parlament je povodom rasprave objavio informativni dokument u kojem se naglašava duboka politička polarizacija u Srbiji, koncentracija moći u rukama SNS-a, te potreba za ubrzanjem reformi u oblastima slobode medija, pravosuđa i temeljnih prava.

