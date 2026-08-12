Likovna kolonija Slovenci u Tuzli 2026 okuplja 11 umjetnika

Likovna kolonija Slovenci u Tuzli 2026 bit će održana od 17. do 23. augusta u prostorijama Bosanskog kulturnog centra Tuzla, gdje će u okviru Dana slovenačke kulture stvarati 11 umjetnika iz Slovenije, Bosne i Hercegovine, Srbije i Hrvatske.

Riječ je o 12. Regionalnoj likovnoj koloniji koju organizuje Udruženje građana slovenačkog porijekla, a ovogodišnji umjetnički susret bit će održan pod mentorstvom tuzlanske umjetnice Borke Jokić.

Na koloniji će učestvovati Dare Trobec, Ljiljana Čuček i Tanja Plevnik iz Slovenije, Zvonko Ostojić, Dragan Gačnik, Melada Huseinagić i Borka Jokić iz Bosne i Hercegovine, Radmila Jeremić Ćurčin, Danijela Klepić i Svetlana Nešić-Bajgo iz Srbije, te Željka Podobnik iz Hrvatske.

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Likovna kolonija Slovenci u Tuzli 2026 počinje izložbom Zvonke Ostojića

Program će biti otvoren 17. augusta u 19 sati u JU BKC Tuzla izložbom akademskog slikara Zvonke Ostojića iz Kaknja. Ostojić iza sebe ima gotovo četiri decenije pedagoškog i umjetničkog rada, a poznat je po motivima kakanjskog krajolika. Autor je i dva zvanična grba grada, kao i velikog broja slika, crteža i skulptura.

Otvorenje izložbe muzički će pratiti mlada flautistica Lana Muharemović.

Tokom narednih dana umjetnici će stvarati nova djela u prostorijama BKC-a Tuzla, a završnica kolonije zakazana je za 22. august. Tada će u galerijskom prostoru BKC-a, s početkom u 19 sati, biti predstavljene slike nastale tokom ovogodišnjeg okupljanja.

Program završne izložbe muzički će upotpuniti Ženski pjevački zbor „Slovenčice“ i flautistica Lana Muharemović.

Likovna kolonija Slovenci u Tuzli 2026 dio je projekta Dani slovenačke kulture u Tuzli, kojim se kroz umjetnost i kulturnu saradnju povezuju autori iz Bosne i Hercegovine i zemalja regiona.

Manifestaciju su finansijski podržali Ured Vlade Republike Slovenije za Slovence u susjednim zemljama i svijetu, Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona, Grad Tuzla i JU BKC Tuzla.

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