BiH planira više radnih dozvola za strane radnike u 2026.

Selma Jatić
Bosna i Hercegovina će sljedeće godine omogućiti 7.427 radnih dozvola za strane radnike, što je za 198 više nego ove godine. Iako broj raste, poslodavci smatraju da će to biti dovoljno jer privreda i dalje posluje ispod očekivanja.

Prema prijedlogu Ministarstva civilnih poslova BiH, najveći broj dozvola planiran je za Federaciju BiH – 4.500, dok će Republika Srpska dobiti 2.000, a Brčko distrikt 927. Od ukupnog broja, 2.350 dozvola predviđeno je za produženje postojećih ugovora, a 5.077 za nova zapošljavanja.

U Ministarstvu ističu da je cilj ove odluke bolje usklađivanje potreba tržišta rada i smanjenje rada na crno, bez ugrožavanja domaće radne snage.

Predsjednik Unije poslodavaca RS Zoran Škrebić kaže da je trenutni nivo ekonomske aktivnosti nizak, a dio dozvola i ove godine ostao neiskorišten.

“Kriza u zapadnoj Evropi i dalje utiče na naše tržište, posebno u drvoprerađivačkom sektoru. Broj dozvola je realan, ali ne pokazuje stvarnu snagu privrede”, istakao je Škrebić za Nezavisne novine.

On upozorava da bi BiH u narednim godinama mogla imati ozbiljan manjak radne snage.

“Prema procjenama, moglo bi nedostajati i do 100.000 radnika. U ovim uslovima to će biti teško nadomjestiti, jer mnogi odlaze u razvijenije ekonomije”, dodaje Škrebić.

Poslodavci se i dalje žale na komplikovane procedure za dovođenje stranih radnika, ali očekuju da će novi procesi, koji bi trebali zaživjeti uskoro, ubrzati izdavanje dozvola i olakšati zapošljavanje.

