Preko 32 hiljade sezonaca iz BiH radi u susjednoj zemlji

U Hrvatskoj je i ove godine na snazi velika potražnja za sezonskim radnicima, a najtraženiji kandidati dolaze iz Bosne i Hercegovine, pokazuje statistika iz Ministarstva unutarnjih poslova te zemlje. Prema podacima za prošlu godinu, državljanima BiH izdano je više od 32 hiljade radnih dozvola, čime su bh. radnici ostali najbrojnija grupa zaposlenih stranaca u okviru sezonskih poslova, posebno u turizmu i ugostiteljstvu.

Poslodavci u turističkom sektoru, koji tradicionalno zapošljava najveći broj sezonskih radnika duž jadranske obale, već su započeli potragu za novim kadrom i najavljuju da bi im ove sezone moglo trebati i više zaposlenika nego prošle godine. Ponuda radnih mjesta obuhvata različite pozicije, od kuhara i konobara do sobara, uz dodatne pogodnosti poput plaćenog smještaja i obroka, kako bi se privukli kvalifikovani radnici i popunile praznine na tržištu rada.

Podaci pokazuju i trend da se ukupna brojka izdanih radnih dozvola u Hrvatskoj smanjila u odnosu na ranije godine, ali sektor turizma ostaje dominantan u zapošljavanju stranih radnika, dok se domaće tržište rada ne može u potpunosti nositi s potrebama za sezonskom radnom snagom.