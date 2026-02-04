Poslodavci u FBiH traže više od 6.000 novih radnika u 2026. godini

U okviru istraživanja tržišta rada za period 2025./2026., koje svake godine provode Federalni zavod za zapošljavanje i kantonalne službe, krajem 2025. realizovana je anketa među reprezentativnim uzorkom poslodavaca u Federaciji BiH koji zapošljavaju najmanje pet radnika.

Prema strukturi ispitanika, najzastupljeniji su bili mikro poslodavci sa udjelom od 50 posto, potom mali sa 34 posto, srednji sa 12 posto i veliki sa četiri posto, što prati realan raspored privrednih subjekata.

Od 1.299 poslodavaca koji su uspješno obuhvaćeni istraživanjem, njih 822 ili 63 posto navelo je da planira novo zapošljavanje tokom 2026. godine, i to ukupno 6.016 radnika, što predstavlja rast od sedam posto u poređenju s prethodnim ciklusom istraživanja.

Najveće potrebe za novom radnom snagom u narednoj godini iskazali su subjekti iz prerađivačke industrije sa 39 posto, zatim sektor trgovine sa 20 posto, građevinarstvo sa 10 posto te ugostiteljstvo sa devet posto.

Kada je riječ o kvalifikacionoj strukturi, dominantna je potražnja za radnicima sa srednjom stručnom spremom trećeg stepena, odnosno KV kadrom, koji čini 67 posto traženih profila. Slijede radnici sa SSS četvrtog stepena sa 20 posto, dok je potreba za visokoobrazovanim kadrom procijenjena na sedam posto.

Među najtraženijim zanimanjima srednje stručne spreme izdvajaju se prodavači, operateri u call centrima, šivači, vozači teretnih vozila, konobari, bravari, krojači, skladištari, kuhari, zavarivači, tesari, mašinski tehničari, CNC operateri, stolari, zidari, administrativni radnici i armirači, uz naglašenu potrebu za pomoćnim radnicima u proizvodnji.

Kod zanimanja koja zahtijevaju visoko obrazovanje, poslodavci najviše očekuju zapošljavanje stručnjaka iz IT oblasti, uključujući inžinjere elektrotehnike, sistem inžinjere i programere, zatim ekonomiste, mašinske inžinjere, magistre farmacije i građevinske inžinjere.

Rast plata u 2026. godini, do najviše deset posto, predviđa 70 posto anketiranih poslodavaca.

Potrebu za dodatnom obukom zaposlenih zbog uvođenja novih tehnologija i izmjena u organizaciji rada iskazalo je 27 posto ispitanih, što je za 4,3 posto više nego godinu ranije, a takve potrebe najčešće dolaze iz industrijskih djelatnosti. Najčešće se radi o obukama koje bi se realizovale direktno na radnom mjestu.

Rezultati ankete pokazuju i da poslodavci nove radnike najčešće pronalaze putem ličnih preporuka i kontakata, potom preko javnih službi za zapošljavanje te putem društvenih mreža, navedeno je iz Federalnog zavoda za zapošljavanje.