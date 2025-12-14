Važno obavještenje za bh. radnike iz Njemačke: Bez ovih dokumenata nema novčane naknade

Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona obavijestila je državljane Bosne i Hercegovine koji su radili u Saveznoj Republici Njemačkoj i planiraju povratak u svoju matičnu zemlju o važnim koracima koje je potrebno preduzeti prije povratka.

Objavljena procedura za ostvarivanje prava

Savezni ured za zapošljavanje SR Njemačke na svojoj zvaničnoj web stranici objavio je Informativni letak AV-5a, koji sadrži detaljna pojašnjenja o proceduri za ostvarivanje prava na novčanu naknadu po osnovu radnog staža ostvarenog u Njemačkoj.

Letak se odnosi na državljane Bosne i Hercegovine i Republike Srbije koji se nakon prestanka radnog odnosa vraćaju u svoje zemlje.

Pravo na novčanu naknadu ostvaruje se u skladu sa Sporazumom o osiguranju za slučaj nezaposlenosti, koji je 1968. godine zaključen između Savezne Republike Njemačke i tadašnje SFRJ, a koji se i danas primjenjuje u Bosni i Hercegovini.

Informativan letak dostupan na dva jezika

Kako bi izbjegli proceduralne greške i gubitak prava zbog propuštanja rokova, povratnici su prije odlaska iz Njemačke dužni zatražiti i pribaviti obrazac AV-1 BiH, ranije poznat kao AV1/JUG, kao i odobrenje za povratak od nadležnog njemačkog ureda za zapošljavanje.

Informativni letak AV-5a dostupan je na bosanskom i njemačkom jeziku, a zajedno s dodatnim informacijama i uputama može se pronaći na zvaničnoj stranici Saveznog ureda za zapošljavanje SR Njemačke.

Iz Službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona poručuju da je cilj ove obavijesti da se građanima omogući pravovremeno informisanje i lakši ostvaraj prava po povratku u Bosnu i Hercegovinu.