Njemačka pojačala kontrole: Vozači u susjednim zemljama toče jeftinije gorivo

Njemačka carina pojačala je kontrole na graničnim prelazima prema Poljskoj i Češkoj zbog sve većeg broja vozača koji odlaze u susjedne zemlje kako bi natočili jeftinije gorivo, prenose njemački mediji.

Kako je izjavila glasnogovornica njemačke carinske uprave Lisa Poerschmann, carina već nekoliko dana provodi nasumične provjere vozača za koje postoji sumnja da su u susjedstvu natočili veću količinu goriva od dozvoljene.

„Mi već danima provodimo nasumične provjere kod vozača za koje postoji sumnja da su u susjedstvu natočili više goriva od dozvoljenog“, rekla je Poerschmann za list „Maerkische Allgemeine Zeitung“.

Najviše kontrola provodi se u saveznoj pokrajini Brandenburg, koja graniči s Poljskom. U pograničnim gradovima na poljskoj strani cijena goriva je i do 60 centi po litru niža nego u Njemačkoj.

Zbog toga su, prema navodima agencije DPA, benzinske pumpe u njemačkom Frankfurtu na Odri gotovo prazne, dok se u obližnjem poljskom gradu Slubice na benzinskim pumpama stvaraju duge kolone.

Prema pravilima, vozači smiju imati pun rezervoar u vozilu i najviše jedan dodatni kanister sa do 20 litara goriva. Za količine koje prelaze dozvoljenu granicu plaća se dodatni porez, i to 90 centi po litru benzina i 70 centi po litru dizela.

Carinska uprava nije saopćila koliko je vozača do sada moralo platiti dodatni porez zbog prekoračenja dozvoljene količine goriva.

Razlog zbog kojeg vozači odlaze po gorivo u susjedne zemlje su niže cijene koje su posljedica različitih poreznih politika. Gorivo je trenutno osjetno jeftinije u Poljskoj i Češkoj, ali i u Austriji i Luksemburgu.

U Njemačkoj su cijene goriva dodatno porasle nakon napada Izraela i Sjedinjenih Američkih Država na Iran, i to za oko 30 centi po litru. Prosječna cijena dizela u subotu iznosila je oko 2,10 eura, dok je cijena benzina bila oko 2 eura po litru.

Udruženja vlasnika benzinskih pumpi upozoravaju da su prodavači na pumpama sve češće izloženi verbalnim napadima nezadovoljnih vozača.

Njemački kancelar Friedrich Merz poručio je da se vlada zasad neće direktno miješati u formiranje cijena goriva, ali da prati situaciju na tržištu.

„Najbolje bi bilo kada bi rat u Iranu prestao odmah, tada bi se i cijene normalizovale“, rekao je Merz nakon sastanka s predstavnicima privrede u Minhenu.