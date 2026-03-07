Drastičan pad zapošljavanja bh. medicinara u Njemačkoj

Samo 64 medicinska radnika sa srednjom stručnom spremom iz Bosne i Hercegovine dobila su posao u Njemačkoj tokom 2025. godine, što predstavlja značajan pad u odnosu na godinu ranije, pokazuju podaci Agencije za rad i zapošljavanje BiH.

Prema tim podacima, u 2024. godini uz posredstvo Agencije posao u Njemačkoj dobila su 223 radnika iz Bosne i Hercegovine.

Osim Njemačke, radnici iz BiH uz posredstvo Agencije mogu pronaći posao i u Sloveniji, ali je i u toj zemlji prošle godine zabilježen pad broja izdatih radnih dozvola.

Iz Agencije za rad i zapošljavanje BiH navode da je u Sloveniji tokom 2025. godine izdato 12.295 radnih dozvola radnicima iz Bosne i Hercegovine, dok je u 2024. godini taj broj iznosio 13.436.

Kada je riječ o odlasku u Njemačku, mogućnost zapošljavanja kroz ovaj program imaju medicinski radnici sa srednjom stručnom spremom, dok u Sloveniji postoji mnogo širi spektar zanimanja za koje poslodavci traže radnu snagu.

„U Sloveniju mogu otići svi profili radnika, ali najviše zahtjeva je za variocima, vozačima, zidarima, fasaderima i bravarima“, ističu iz Agencije.

Predsjednik Strukovnog sindikata medicinskih sestara i tehničara Republike Srpske Goran Motika kaže da se ekonomska situacija u Evropskoj uniji mijenja i da to utiče na odluke radnika.

„Pritisci u vezi sa ratom u Ukrajini utiču na to da se i njihova ekonomija usporava, te plate ne rastu u određenom iznosu kao ranije“, rekao je Motika.

Dodaje da je to jedan od razloga zbog kojeg se medicinski radnici rjeđe odlučuju na odlazak u Njemačku.

„Ali kao jedan od razloga je sigurno što su plate medicinskim sestrama i tehničarima u Srpskoj prošle godine povećane za oko 18 odsto, ali su i dalje veoma male“, kazao je Motika, dodajući da bi veće plate smanjile interes za odlazak u inostranstvo.

Predsjednik Unije poslodavaca Republike Srpske Zoran Škrebić ocijenio je da pad odlaska radnika može ukazivati i na promjene na evropskom tržištu rada.

„Ta tržišta više ne zahtijevaju i ne traže toliko radnika, što znači da je pad aktivnosti na tim tržištima. S obzirom na to da su to naša tradicionalna tržišta gdje se izvozi naša roba, to znači da možemo i mi očekivati negativne posljedice“, naveo je Škrebić.

Ekonomista Igor Gavran ranije je također istakao da se smanjenje odlaska radnika iz Bosne i Hercegovine može objasniti lošijom ekonomskom situacijom u Evropskoj uniji, rastom troškova života i padom životnog standarda, ali i činjenicom da se već veliki broj građana iselio, zbog čega je sve manja populacija koja može otići na rad u inostranstvo.