Potpisan protokol za brže odobravanje boravka i radnih dozvola strancima u BiH

Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković i zamjenik direktora Službe za poslove sa strancima Almin Imamović, u ime direktora Službe, potpisali su Protokol o postupanju u postupcima po zahtjevima za odobrenje i produženje boravka koji se podnose izvan BiH putem diplomatsko-konzularnih predstavništava.

Ovim dokumentom precizirana je procedura koja omogućava strancima da podnesu zahtjev direktno iz zemlje u kojoj se nalaze, čime se proces odobravanja i produženja boravka značajno ubrzava i pojednostavljuje, posebno kada je riječ o angažovanju strane radne snage.

Ministar Konaković naglasio je da je ovaj korak rezultat višemjesečnih razgovora s poslodavcima u oba entiteta, koji se suočavaju s hroničnim nedostatkom radne snage.

Objašnjava da je do sada proces bio spor i komplikovan, jer strani radnici prvo dobijaju dozvole za ulazak i boravak u BiH, a tek nakon toga pokreću postupak izdavanja radnih dozvola, što je često produžavalo početak rada za nekoliko mjeseci.

Potpisivanjem protokola omogućeno je da se aplikacije za boravak i radne dozvole podnose direktno u diplomatsko-konzularnoj mreži BiH, uz planiranu digitalizaciju postupka koja će ubrzati protok dokumentacije prema Službi za poslove sa strancima.

Konaković je istakao da je ovo “mali, ali važan korak” ka olakšavanju poslovanja poslodavcima i podršci domaćoj ekonomiji, uz nadu da će potreba za stranom radnom snagom biti privremena i da će se u budućnosti više oslanjati na domaće radnike.

Dodao je da bi volio da Bosanci i Hercegovci ostaju u zemlji, ali da trenutne političke i ekonomske okolnosti to otežavaju, pa je olakšavanje angažovanja stranih radnika nužno za funkcionisanje tržišta rada.

Zamjenik direktora Službe za poslove sa strancima Almin Imamović pojasnio je da potpisivanjem ovog protokola stranci više neće morati prolaziti kroz proceduru ovjere pozivnih pisama i izdavanja Vize D u diplomatsko-konzularnim predstavništvima.

Sada svi stranci koji podnose zahtjev za prvi privremeni boravak u BiH mogu to učiniti direktno u ambasadi ili konzulatu, čime se skraćuje procedura za četiri do šest mjeseci. Dodao je da je testna faza procesa uspješno provedena u saradnji s ambasadom u New Delhiju, te da su svi uposlenici prošli obuku i dobili detaljne upute za rad.

Potpisivanju Protokola prisustvovali su i predstavnici Unije poslodavaca RS, Udruženja poslodavaca FBiH te zavoda za zapošljavanje oba entiteta, koji očekuju da će nova procedura olakšati i ubrzati angažovanje strane radne snage u BiH.