Organizacioni odbor zahvalio svima koji su doprinijeli obilježavanju 31. godišnjice genocida u Srebrenici

Organizacioni odbor za obilježavanje 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima „Sigurne zone“ UN-a Srebrenica uputio je zahvalnost institucijama, organizacijama, medijima, partnerima i pojedincima koji su učestvovali u pripremi i realizaciji komemorativnog i vjerskog programa obilježavanja 11. jula.

U saopćenju navode da su institucionalna, tehnička, logistička, sigurnosna, medijska i organizaciona podrška omogućile da obilježavanje protekne dostojanstveno, u miru i uz odavanje počasti žrtvama genocida.

Posebnu zahvalnost Organizacioni odbor uputio je porodicama žrtava, preživjelim svjedocima i majkama Srebrenice, ističući da su upravo oni moralni temelj kulture sjećanja i borbe za istinu i pravdu.

Zahvalnost je iskazana i Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini, koja je organizovala vjerski dio programa, uključujući kolektivnu dženazu za deset identificiranih žrtava genocida.

Organizacioni odbor zahvalio je i vladama, parlamentima, institucijama, gradovima i organizacijama širom svijeta koje su 11. juli obilježile kao Međunarodni dan sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici, kao i međunarodnim organizacijama, diplomatskim predstavništvima i brojnim delegacijama koje su prisustvovale ovogodišnjoj komemoraciji.

Istaknuto je da je ovogodišnji program uspješno realizovan zahvaljujući zajedničkom angažmanu institucija Bosne i Hercegovine, Oružanih snaga BiH, Islamske zajednice, sigurnosnih službi, medija te javnog i privatnog sektora.

Posebne riječi zahvalnosti upućene su učesnicima Marša mira, maratoncima, biciklistima, motociklistima, vozačima quad vozila, konjanicima, kao i hiljadama građana iz Bosne i Hercegovine, regiona i dijaspore koji su prisustvovali obilježavanju u Memorijalnom centru Potočari.

Organizacioni odbor izrazio je žaljenje što dio građana zbog velikih saobraćajnih gužvi i zastoja na putevima 11. jula nije uspio stići u Potočare i prisustvovati kolektivnoj dženazi.

Na kraju saopćenja upućen je poziv institucijama, organizacijama i pojedincima da tokom cijele godine nastave njegovati kulturu sjećanja, podržavati preživjele žrtve genocida, suprotstavljati se negiranju genocida i čuvati istinu o Srebrenici.

„Naša je obaveza da pamtimo. Pamćenjem čuvamo dostojanstvo žrtava, branimo istinu i gradimo odgovornost prema budućim generacijama“, poručili su iz Organizacionog odbora.