Amina Fejzić iz Tuzle branit će boje BiH na Mediteranskim igrama 2026

Takmičarka Karate kluba „Sloboda“ Tuzla Amina Fejzić izborila je mjesto u reprezentaciji Bosne i Hercegovine i nastupit će na 20. Mediteranskim igrama „Taranto 2026“ u Italiji.

Olimpijski komitet Bosne i Hercegovine i Karate savez BiH potvrdili su spisak takmičara, a Fejzić je ispunila potrebnu normu i našla se među karatistima koji će predstavljati Bosnu i Hercegovinu na ovom velikom međunarodnom takmičenju.

Nastup na Mediteranskim igrama predstavlja značajan uspjeh za mladu tuzlansku karatistkinju, koja iza sebe već ima zapažene rezultate na domaćoj i regionalnoj sceni.

Amina Fejzić aktuelna je prvakinja Bosne i Hercegovine, pobjednica izbornog turnira za ulazak u reprezentaciju BiH, kao i viceprvakinja Balkana u seniorskoj konkurenciji.

Mediteranske igre održavaju se svake četiri godine, a okupljaju najbolje sportiste iz zemalja mediteranskog područja.