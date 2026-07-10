U Potočarima završene pripreme za dženazu deset žrtava genocida u Srebrenici

U Memorijalnom centru Srebrenica – Potočari okončane su pripreme za kolektivnu dženazu i ukop posmrtnih ostataka deset žrtava genocida u Srebrenici, koji će biti održani sutra.

U Potočare već pristižu članovi porodica, preživjeli i brojni građani koji će odati počast ubijenima i prisustvovati njihovom posljednjem ispraćaju. Za mnoge porodice ovo će, nakon više od tri decenije traganja, biti prvi put da imaju mjesto na kojem mogu proučiti Fatihu i odati počast svojim najmilijima.

Među žrtvama koje će biti ukopane nalaze se i članovi istih porodica. Sin će biti ukopan pored oca, brat uz brata, a rođak pored rođaka.

Žrtve imale između 20 i 56 godina

Deset identificiranih žrtava imalo je između 20 i 56 godina kada su ubijene u genocidu počinjenom u julu 1995. godine. Među njima su i trojica mladića koji su u vrijeme smrti bili u dvadesetim godinama.

Žrtve su ubijene na području Vlasenice, Zvornika, Bratunca i Srebrenice, dok su njihovi posmrtni ostaci godinama kasnije pronalaženi u različitim masovnim grobnicama.

Posmrtni ostaci dvije žrtve ekshumirani su 1997. godine, dok su ostali pronađeni između 2001. i 2022. godine na lokalitetima Kamenica, Jelovačka česma, Budak, Glogova i drugim mjestima.

Najmlađa žrtva imala 20 godina

Najmlađa žrtva ovogodišnje kolektivne dženaze je Senad Zaim Jusić, rođen 1975. godine. Imao je 20 godina kada je ubijen nakon pada Srebrenice.

Nestao je na području Bratunca u julu 1995. godine, a njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su 2022. godine na lokalitetu Kameničko brdo.

Najstarija žrtva je Ramo Mustafa Dautović, rođen 1939. godine. Nestao je na području Zvornika, a njegovi posmrtni ostaci pronađeni su 2001. godine u masovnoj grobnici Kamenica – Čančari.

U mezarju Memorijalnog centra bit će ukopan pored brata Juse, čiji su posmrtni ostaci ranije pronađeni i ukopani.

Deset identificiranih žrtava bit će ukopano 31 godinu nakon genocida, a njihove porodice će nakon dugogodišnje potrage dobiti mjesto na kojem će moći čuvati uspomenu na svoje najmilije.