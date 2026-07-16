Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sjedećoj odbojci sutra igra finale Svjetskog prvenstva

Reprezentacija Bosne i Hercegovine u finalu Svjetskog prvenstva odmjerit će snage s Iranom. Utakmica za titulu igra se u 14:30 sati po lokalnom, odnosno u 8:30 sati po srednjoevropskom vremenu, uz direktan prijenos na BHRT-u i putem online prijenosa.

Ulaskom u finale bh. reprezentativci osigurali su i plasman na Paraolimpijske igre koje će 2028. godine biti održane u Los Angelesu, čime je ostvaren jedan od najvažnijih ciljeva na ovom prvenstvu.

Ekipa selektora Ifeta Mahmutovića do finala je stigla nakon niza odličnih nastupa. Takmičenje je otvorila ubjedljivom pobjedom protiv Japana rezultatom 3:0, potom je u derbiju grupne faze poražena od aktuelnog svjetskog i paraolimpijskog prvaka Irana sa 3:1, dok je grupnu fazu završila sigurnim trijumfom nad Poljskom od 3:0.

U eliminacionoj fazi Bosna i Hercegovina savladala je Irak rezultatom 3:1, Egipat sa 3:0 i Brazil sa 3:1, izborivši tako sedmi nastup u finalima svjetskih prvenstava.

Pred bh. reprezentacijom je novi duel s najvećim rivalom u svjetskoj sjedećoj odbojci. Iran će pokušati odbraniti titulu osvojenu prije četiri godine u Sarajevu, dok će izabranici Ifeta Mahmutovića nastojati vratiti svjetsko zlato u Bosnu i Hercegovinu.