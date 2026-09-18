Zlatna vrpca u Tuzli: Poruka podrške djeci koja se bore s malignim bolestima

Na Trgu slobode u Tuzli danas je održana manifestacija „Zlatna vrpca“, dio kampanje „Zlatni septembar“, kojom se skreće pažnja na maligne bolesti kod djece i važnost podrške mališanima i mladima tokom i nakon liječenja.

Manifestaciju je organizovalo Udruženje porodica i prijatelja djece oboljele od leukemije i drugih malignih bolesti „PIPOL“, koje kontinuirano pruža pomoć oboljeloj djeci, mladima i njihovim porodicama.

Podršku kampanji pružili su i najmlađi Tuzlaci. Među učesnicima bila su djeca iz Predškolske ustanove „Aladin“, koja su nošenjem zlatnih vrpci i porukama podrške pokazala solidarnost s djecom koja se liječe od malignih bolesti, kao i s mladima koji su liječenje uspješno završili.

Posebnu pažnju privukla je „živa“ Zlatna vrpca koju su zajednički formirali građani, učenici, profesori i djeca. Ona je bila simbol podrške oboljelima i izliječenima, ali i sjećanja na djecu i mlade koji su izgubili bitku s bolešću.

Iz Udruženja „PIPOL“ poručuju da kampanja „Zlatni septembar“ ima za cilj podsjetiti javnost koliko su razumijevanje, podrška i pomoć važni djeci oboljeloj od raka i njihovim porodicama.

Pokrovitelji manifestacije bili su Grad Tuzla i Vlada Tuzlanskog kantona.