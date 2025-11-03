Dostojanstvo žrtve nema cijenu: Mediji moraju zaštititi identitet djevojčica

Ali Huremović
Dostojanstvo žrtve nema cijenu: Mediacentar upozorio medije da zaštite identitet djevojčica

Mediacentar Sarajevo uputio je saopštenje povodom načina izvještavanja o slučaju trgovine ljudima i seksualnog iskorištavanja dvije maloljetnice rođene 2009. godine, pozivajući sve medije u Bosni i Hercegovini da se pridržavaju Kodeksa za štampu i online medije BiH.

U saopštenju se posebno naglašava odredba člana 18. – Zaštita djece i maloljetnika, koji obavezuje novinare i urednike da postupaju krajnje obazrivo, u skladu s Konvencijom o pravima djeteta, te da štite identitet maloljetnih osoba u slučajevima gdje su žrtve, svjedoci ili optuženi u krivičnim postupcima.

Mediacentar podsjeća da je objavljivanje informacija koje mogu direktno ili indirektno otkriti identitet djeteta protivno profesionalnim standardima i zakonu, te da povreda privatnosti djeteta predstavlja krivično djelo prema Krivičnom zakonu Federacije BiH.

„Javno interesovanje ne može biti iznad prava djece na zaštitu, sigurnost i dostojanstvo“, navodi se u saopštenju Mediacentra.

pročitajte i ovo

Istaknuto

Građani u RS-u najviše vjeruju vjerskim zajednicama, u FBiH medijima

Istaknuto

Međunarodni dan slobode medija: Da li je BiH sigurna za novinare?

Vijesti

Naši glasovi u eteru: Prvomajska priča o novinarima koji stoje uz...

Istaknuto

Studenti političkih nauka iz Sarajeva podijelili utikse o praksi na RTV...

Istaknuto

/VIDEO/ Događaji koji su obilježili posljednju srijedu u maju

Istaknuto

Zlatko Dukić dobitnik nagrade za životno djelo

Vijesti

Predložen pritvor policijskom službeniku Turčalu

Istaknuto

Pretresi u Čeliću: Oduzeto oružje, municija i trofeji divljači

Istaknuto

U BKC-u Tuzla izložba bh. fotografije FotoBiH 2025

Istaknuto

Kantonalno tužilaštvo TK: Pravo javnosti da zna ne smije biti izgovor za povredu dostojanstva djeteta

BiH

U srijedu isplata penzija, prosječna 761 KM

Učitati više

Uređivačka politika - javno objavljujemo i pozivamo sve naše gledaoce, čitaoce i slušaoce da eventualne primjedbe na izvještavanje našeg medija dostave putem e-mail adrese: [email protected]

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]