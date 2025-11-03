Dostojanstvo žrtve nema cijenu: Mediji moraju zaštititi identitet djevojčica

Mediacentar Sarajevo uputio je saopštenje povodom načina izvještavanja o slučaju trgovine ljudima i seksualnog iskorištavanja dvije maloljetnice rođene 2009. godine, pozivajući sve medije u Bosni i Hercegovini da se pridržavaju Kodeksa za štampu i online medije BiH.

U saopštenju se posebno naglašava odredba člana 18. – Zaštita djece i maloljetnika, koji obavezuje novinare i urednike da postupaju krajnje obazrivo, u skladu s Konvencijom o pravima djeteta, te da štite identitet maloljetnih osoba u slučajevima gdje su žrtve, svjedoci ili optuženi u krivičnim postupcima.

Mediacentar podsjeća da je objavljivanje informacija koje mogu direktno ili indirektno otkriti identitet djeteta protivno profesionalnim standardima i zakonu, te da povreda privatnosti djeteta predstavlja krivično djelo prema Krivičnom zakonu Federacije BiH.

„Javno interesovanje ne može biti iznad prava djece na zaštitu, sigurnost i dostojanstvo“, navodi se u saopštenju Mediacentra.