Otvorene prijave za trening kamp i novinarsku praksu „Slobodni glasovi 2026“

Vrijeme je za Slobodne glasove 2026!

Fondacija Mediacentar Sarajevo poziva studente i studentice završnih godina novinarstva iz Bosne i Hercegovine, kao i mlade novinare i novinarke koji su na početku svoje karijere da se prijave na program treninga i novinarske prakse Slobodni glasovi.

Program objedinjuje jedinstvenu priliku za učenje i sticanje praktičnog novinarskog iskustva u redakcijama: Nezavisne novine, Bljesak, RTV Slon, Nova BH i Fokus.

Tematski posvećen izvještavanju o izborima, ovogodišnji Slobodni glasovi su šansa da se unaprijede vlastite vještine multimedijalnog izvještavanja, upoznaju mlade kolege novinare i novinarke iz svih krajeva Bosne i Hercegovine, te iskusi rad u redakciji uz vodstvo posvećenog mentora.

Program počinje trodnevnim treningom

Uvodni trening traje tri dana, bit će održan od 28. do 30. septembra u Jablanici. Trening je izuzetno praktičan i priprema polaznike za nastavak rada u redakcijama.

Obuhvatit će:

Specijalizirano izvještavanje o izborima Principe konstruktivnog izvještavanja o izborima Multimedijalnu produkciju sadržaja

Praksa u redakciji

Nakon završenog treninga, od 5. do 16. oktobra, počinje dvosedmična praksa u redakcijama:

Praksa obezbjeđuje praktično radno iskustvo u redakciji – polaznike dočekuju mentori i mentorice koji ih uvode u redakcijsku dinamiku, dodjeljuju dnevne zadatke, vode ih kroz nastanak i uređivanje sadržaja. Cilj je osigurati polaznicima objave njihovih vijesti, reportaža, priloga na stranicama i kanalima partnerskih medija.

Za svakog polaznika/cu programa organizator snosi troškove prijevoza, smještaja i hrane tokom trodnevnog treninga u Jablanici, te troškove prijevoza, smještaja i hrane tokom obavljanja prakse u odabranom mediju. O načinu refundacije svih troškova pravovremeno će biti obaviješteni odabrani učesnici.

Ko se može prijaviti?

Studenti i studentice novinarstva i komunikologije sa svih univerziteta / sveučilišta u Bosni i Hercegovini

Mladi novinari i novinarke na početku karijere

Osobe spremne za obavljanje prakse van svoje lokalne zajednice u jednoj od partnerskih medijskih kuća u trajanju od dvije sedmice

Osobe koje se mogu posvetiti i prisustvovati na oba dijela obuke

Prijaviti se možete putem linka https://forms.gle/vNxKCMAy8pNZZz3A8 najkasnije do 10. septembra 2026. godine do ponoći.

Broj raspoloživih mjesta je 10, dok će za program prakse biti raspoređena po dva učesnika u odabranom mediju.

Prednost će imati kandidati i kandidatkinje iz programom obuhvaćenih područja: sjeveroistočne Bosne i Hercegovine (uključujući regiju Birač i Bijeljinu), Krajine (uključujući Unsko-sanski kanton te prijedorsko-banjalučku regiju) te Hercegovine, ali ohrabrujemo i mlade iz ostalih dijelova BiH da se prijave.

Selekcija učesnika obavit će se prema sljedećim kriterijima:

Ispunjavanje formalnih kriterija propisanih pozivom (50 bodova)

Motivacija za učešće (50 bodova)

Dodatna pitanja pošaljite putem email adrese: [email protected].

Ovaj edukativni program se realizuje kroz projekt Od rješenja do promjene: Angažman mladih, aktivista civilnog društva i mladih novinara u Bosni i Hercegovini, uz podršku Ifa instituta (Institut für Auslandsbeziehungen) i Zivik programa finansiranja.