Organizovan tradicionalni vojni iftar u kasarni “Dubrave”

U kasarni „Dubrave“ kod Živinica večeras je organizovan tradicionalni zajednički vojni iftar koji se svake godine upriličuje tokom mjeseca ramazana.

Ovaj događaj okupio je brojne pripadnike Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, kao i goste iz vjerskog, političkog i javnog života.

Muftija tuzlanski Vahid-ef. Fazlović istakao je značaj susreta s pripadnicima Oružanih snaga BiH, naglašavajući njihovu predanost, iskustvo i posvećenost vrijednostima domovine. U svom obraćanju govorio je i o značenju Bedra, odnosno bitke na Bedru, događaja koji već više od četrnaest stoljeća nadahnjuje muslimane, podsjećajući na prolaznost vremena i trajnu vrijednost dobrih djela.

Prisutnima se obratio i vojni muftija Nesib-ef. Hadžić, dok su domaćini događaja bili komandant 5. pješadijske brigade brigadni general Fahir Žilić i brigadni vojni imam Elvedin-ef. Hokulić.

Nakon zajedničkog iftara, u vojnom mesdžidu klanjan je teravih-namaz, a druženje je nastavljeno u prijateljskoj i svečanoj atmosferi među prisutnima.