Sadekatul-fitr u BiH 15, 20 ili 25 KM, nisab za zekat ove godine 24.624 KM

Kako se bliži posljednja trećina mjeseca ramazana, period koji vjernici smatraju posebno vrijednim za ibadet, dove i dobra djela, sve češće se govori i o izdvajanja zekata, koji muslimani najčešće daju upravo tokom ovog mjeseca.

Obaveza vjernika je i davanje sadekatul-fitra, sadake koja se izdvaja na kraju ramazana. Dužnost davanja ima svaki punoljetni musliman i muslimanka koji tokom mjeseca imaju višak hrane iznad svojih osnovnih dnevnih potreba. Sadekatul-fitr za sebe i članove porodice izdvaja izdržavatelj domaćinstva, u skladu sa svojim materijalnim mogućnostima.

Vijeće muftija Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini donijelo je odluku da iznos sadekatul-fitra za ramazan 1447. hidžretske godine, odnosno 2026. godinu u Bosni i Hercegovini iznosi 15 KM, 20 KM i 25 KM.

Utvrđen je i nisab, odnosno prag imovine nakon kojeg je obavezno izdvajanje zekata. Za predstojeći ramazan on iznosi 24.624 KM, što je približno 12.619 eura ili oko 14.950 američkih dolara.

Iz Islamske zajednice podsjećaju da se puna svrha sadekatul-fitra i zekata ostvaruje kroz institucionalno prikupljanje sredstava u Fond Bejtul-mal i njihovu organiziranu raspodjelu, čime se osigurava transparentnost i pomoć onima kojima je najpotrebnija.

Vjernicima je na raspolaganju i online kalkulator za izračun nisaba, koji se može pronaći na stranici zekat.ba.

Zekat je jedan od pet temeljnih stubova islama i ima mnogo šire značenje od same finansijske obaveze. On simbolizira solidarnost među vjernicima i razvija osjećaj društvene odgovornosti.

Sredstva prikupljena od zekata koriste se za pomoć siromašnima, socijalno ugroženim osobama, siročadi, učenjacima i za druge društveno korisne svrhe.

Obavezu davanja zekata imaju punoljetni muslimani čija imovina, nakon pokrivanja osnovnih životnih troškova i eventualnih dugovanja, prelazi vrijednost nisaba. U tom slučaju izdvaja se 2,5 posto ukupne imovine na godišnjem nivou.

U nisab se ubrajaju zlato, srebro, novac, trgovačka roba, različiti oblici nakita osim bisera, kao i stoka koja se ne hrani na paši duže od šest mjeseci.

S druge strane, u obračun nisaba ne ulazi imovina koja služi za osnovne životne potrebe, poput kuće za stanovanje sa potrebnim namještajem, obradive zemlje, radnih alata, tegleće stoke, zanatske opreme ili stručnih knjiga.

Iz Ureda za zekat Rijaseta Islamske zajednice u BiH naglašavaju da se zekat može uplaćivati isključivo u Bejtu-l-mal, odnosno putem institucija Islamske zajednice.

Dodaju i da se novčani prilozi koje vjernici izdvajaju za različite humanitarne akcije smatraju sadakom, što je svakako dobro djelo, ali se time ne smatra da je ispunjena obaveza izdvajanja zekata.