Darivanje organa nije protiv vjere – Vrhbosanski nadbiskup Tomo Vukšić i reisul-ulema Islamske zajednice u BiH Husein ef. Kavazović potpisali su donorske kartice, šaljući poruku da je darivanje organa čin solidarnosti, humanosti i vjere, saopćilo je Ministarstvo civilnih poslova BiH.

Vjerski poglavari poručili su da darivanje organa nije u suprotnosti s vjerom, nego predstavlja najuzvišeniji izraz ljubavi i saosjećanja prema drugima.

Nadbiskup Vukšić podsjetio je da Katolička crkva naglašava poštivanje moralnih načela i da se darivanje organa nakon smrti smatra činom ljubavi i solidarnosti. Reis Kavazović je istakao da se i prema stavu Islamske zajednice, pod određenim uvjetima, doniranje organa smatra dobročinstvom.

Ministrica civilnih poslova BiH Dubravka Bošnjak navela je da vjerske zajednice zajednički poručuju kako je spašavanje života čin dobrote i suosjećanja, te da je potrebno rušiti mitove i strahove o transplantaciji.

Ministarstvo civilnih poslova BiH nastavlja aktivnosti na jačanju transplantacijskog sistema u saradnji s nadležnim institucijama, s ciljem jačanja svijesti da darivanje organa znači – darivanje života.