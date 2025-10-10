Darivanje organa nije protiv vjere, poručuju vjerski poglavari BiH

Selma Jatić
Darivanje organa nije protiv vjere, poručuju vjerski poglavari BiH
Darivanje organa nije protiv vjere, poručuju vjerski poglavari BiH

Darivanje organa nije protiv vjere – Vrhbosanski nadbiskup Tomo Vukšić i reisul-ulema Islamske zajednice u BiH Husein ef. Kavazović potpisali su donorske kartice, šaljući poruku da je darivanje organa čin solidarnosti, humanosti i vjere, saopćilo je Ministarstvo civilnih poslova BiH.

Vjerski poglavari poručili su da darivanje organa nije u suprotnosti s vjerom, nego predstavlja najuzvišeniji izraz ljubavi i saosjećanja prema drugima.

Nadbiskup Vukšić podsjetio je da Katolička crkva naglašava poštivanje moralnih načela i da se darivanje organa nakon smrti smatra činom ljubavi i solidarnosti. Reis Kavazović je istakao da se i prema stavu Islamske zajednice, pod određenim uvjetima, doniranje organa smatra dobročinstvom.

Ministrica civilnih poslova BiH Dubravka Bošnjak navela je da vjerske zajednice zajednički poručuju kako je spašavanje života čin dobrote i suosjećanja, te da je potrebno rušiti mitove i strahove o transplantaciji.

Ministarstvo civilnih poslova BiH nastavlja aktivnosti na jačanju transplantacijskog sistema u saradnji s nadležnim institucijama, s ciljem jačanja svijesti da darivanje organa znači – darivanje života.

pročitajte i ovo

Istaknuto

Planska isključenja električne energije na području TK

Vijesti

Tužilaštvo BiH podiglo optužnicu protiv 15 osoba zbog krijumčarenja

BiH

Ministar Ramo Isak na obilježavanju Dana Sudske policije Federacije BiH

BiH

Dm povlači proizvod zbog mogućeg zdravstvenog rizika

Istaknuto

Novi udes na kružnom toku Brčanska Malta: Olakšanje ili stalni problem?

Učitati više

Uređivačka politika - javno objavljujemo i pozivamo sve naše gledaoce, čitaoce i slušaoce da eventualne primjedbe na izvještavanje našeg medija dostave putem e-mail adrese: [email protected]

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]