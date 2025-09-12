U UKC Tuzla ponovo se radi presađivanje matičnih ćelija od donora

Edina Rizvić Aščić
Foto: UKC Tuzla

U Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla ponovo se sprovode alogenične transplantacije matičnih ćelija hematopoeze, koje su jedno vrijeme bile u prekidu iz tehničkih razloga. Ovaj složeni medicinski postupak jedini se u BiH izvodi upravo u UKC-u Tuzla.

Tim Klinike za hematologiju i transplantaciju matičnih ćelija nedavno je uspješno obavio transplantaciju kod 29-godišnje pacijentice oboljele od relapsirajućeg Hodgkinovog limfoma.

Donor je bio njen brat, potpuno podudaran u HLA sistemu, a nakon 13 dana potvrđeno je prihvatanje kalema. Pacijentica se nalazi u ranoj posttransplantacionoj fazi bez komplikacija.

Načelnica klinike, dr. Azra Jahić Žugić, pojasnila je da je uveden novi pristup prikupljanja i zamrzavanja matičnih ćelija davaoca, što dodatno povećava sigurnost pacijenata.

U UKC Tuzla urađeno 200 transplantacija

Do sada je u UKC-u Tuzla urađeno 200 transplantacija, a u ovoj godini već 12, što je rekordni broj. Planirano je da do kraja godine bude urađeno još najmanje pet.

Direktor UKC-a Tuzla, prof. dr. Šekib Umihanić, naglasio je da je razvoj transplantacijske medicine strateški cilj centra, te da će ovaj vid liječenja biti dostupan ne samo pacijentima iz Tuzlanskog kantona, već i iz drugih dijelova Federacije, čime se smanjuje potreba za upućivanjem pacijenata izvan BiH.

